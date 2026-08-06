Новое нападение на Украину с Черниговщины — интервью командира РДК

Денис Капустин, командир РДК

Галина Остаповец Журналист

Решится ли Путин на масштабную мобилизацию в России и как атаки украинских дронов на склады Wildberries влияют на россиян — в интервью «Новини.LIVE» рассказал основатель и командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин, позывной White Rex.

На каких именно участках фронта находится корпус российских добровольцев?

— Не так давно мы выпустили большой репортаж о боевых действиях, в которых принимали участие наши бойцы. Это запорожское направление, и ситуация там была не драматичной, но сложной. Мы взяли в плен бойцов с триколором, пожалуй, в 15 километрах от Запорожья. Они уже успели записать видео для своего командования, что вот «до российского города Запорожья у них осталось 15 километров».

С военной точки зрения это не так опасно, но с точки зрения СМИ, безусловно, оказывает влияние. Ведь когда вы видите российский триколор буквально в 10–15 километрах от крупного украинского города, вы можете подумать, что там уже какой-то полноценный плацдарм. Поэтому с медийной точки зрения было очень важно остановить их проникновение.

Конечно, важную роль сыграла история с терминалами Starlink. Те солдаты шли вперед без раций, а только с модулями Starlink и телефонами. То есть они не выходили по радиосвязи на свой штаб, а, дойдя до определенной точки, с помощью системы Starlink выходили через интернет, в том числе в Telegram, на свой штаб и сообщали: «Вот, мы находимся здесь». Им могли с дрона сбросить какие-то припасы, и они двигались дальше. А когда им отключили Starlink — они остались слепыми, глухими и дезориентированными.

После отключения «Старлинка» россияне начали создавать свой аналог. Насколько им это удается?

— Да, они пытаются, и, насколько я знаю, уже в какой-то степени успешно, создать собственную сеть спутниковой связи. Что-то вроде «Старлинка». Конечно, это далеко не то, что делает Маск, но это некая альтернатива, которую россияне уже начинают постепенно использовать.

Но свой «Старлинк» они никогда не запустят, ведь это целая система с большим количеством спутников. У Маска есть ракета, которая выводит их на орбиту в том количестве, которое ему нужно. А в РФ, как мы знаем, космическая программа в плачевном состоянии.

«Старлинк» на линии фронта

Поэтому качество их «Старлинка» будет хуже, покрытие будет хуже, сигнал будет хуже. Но какую-то такую копию или аналог они всё-таки в состоянии вывести на орбиту. И этого будет достаточно, чтобы обеспечить связь между своими группировками? Да, она будет значительно хуже по качеству, но определенные свои потребности они однозначно покроют.

А какова ситуация на фронте сейчас в целом? Ведь есть такая точка зрения, что это своего рода тупик, когда вроде бы шаг вперед, а два назад.

— Объективно, основное направление сейчас — это Славянск-Краматорск. Агломерация, которая является основным узлом обороны ВСУ на Донбассе. Объективно понятно, что это цель №1 для всей этой путинской кампании.

Россияне стягивают силы, пытаются обойти с одной стороны, с другой. Сейчас они хотят максимально охватить славянско-краматорскую агломерацию, создать там плацдарм для дальнейшего наступления на эти два города.

А вот на других участках фронта, я бы сказал, ситуация патовая. Какого-либо серьёзного продвижения нет.

И сколько же времени понадобится россиянам для захвата всего Донбасса, учитывая их пренебрежение человеческой жизнью?

— Действительно, главное конкурентное преимущество российской армии в том, что жизнь российского солдата абсолютно ничего не стоит. Другое дело, что контрактная система у них начинает исчерпывать себя. Людей, готовых за 1,5–2 миллиона рублей отправиться в украинские степи и погибнуть в течение месяца, становится всё меньше и меньше.

Российские оккупационные войска на Донбассе

Точно так же в России заканчивается мобилизационный ресурс из СИЗО и различных лагерей. Некоторые из них даже пришлось закрыть, потому что администрации там больше, чем людей, которых они охраняют. Поэтому разговоры о мобилизации в России действительно небезосновательны.

Но хочу напомнить, что мобилизация в России продолжается с 2022 года и на самом деле её никто не останавливал. Просто есть разные фазы. Но теперь, кажется, нас ждут картины мобилизации в крупных городах, которые российские власти не трогали.

Я общаюсь со своими знакомыми из России, и там считают, что после выборов в Госдуму 20 сентября начнётся полноценная мобилизация. Российские мужчины уже готовятся к этому. Кто-то купил инвалидность, кто-то броню, а кто-то просто собирается уехать. Еще кто-то надеется, что его может пронести. Но объективно россияне к этому готовятся, потому что понятно, что прорывов и успехов на фронте нет и рассказать о каких-то громких победах не получается.

Если раньше российская сторона захватывала украинские населённые пункты, то сейчас даже это не получается. Вот недавно с большим шумом был захвачен какой-то населённый пункт. Но оказалось, что на момент начала войны там официально проживало 9 человек. Насколько здесь можно праздновать великую победу — я не знаю. К тому же ясно, что за это была заплачена большая цена — кровь российских солдат.

Поэтому, думаю, что мобилизация — это, действительно, попытка нарушить нынешний баланс на фронте. Или, возможно, нас ждет открытие нового фронта со стороны Чернигова или Сумской области.

Чтобы разделить Силы обороны. Верите в такой ход событий?

— После 24 февраля для меня не существует нереалистичных сценариев, поэтому, к сожалению, да, верю. Не так давно состоялась очередная встреча Путина и Лукашенко, которая вместо нескольких часов длилась целых два дня.

Можно только догадываться, о чём они там говорили, но кажется, Владимир Владимирович убеждал Лукашенко в том, что у него нет вариантов. К тому же на территории Беларуси проходят какие-то учения ТРО и т. д.

Что касается мобилизации в России. Затронет ли она крупные города, такие как Москва?

— Москва, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Санкт-Петербург — это всё-таки крупные современные мегаполисы, и информация там будет распространяться гораздо быстрее. Мы уже видели видео из Пензы, где какие-то мужчины в мини-автобусах запихивали туда какого-то парня и рассказывали, что служба в армии РФ — это круто.

Хотя жителям крупных городов давно понятно, что война с «Киев за три дня» превратилась в многолетнюю мясорубку.

До меня дошли такие слухи из Москвы, где один из российских генералов сказал, что раз у украинской стороны такое количество дронов, то у российской армии на поле боя должно быть больше солдат. Ну, понятно, что в РФ в силу среднего возраста генералитета в 72 года до сих пор достаточно сильны настроения Второй мировой войны.

Какой может быть реакция россиян в случае крупной мобилизации, в том числе даже в Москве?

— Объективно, там самая высокая концентрация людей, которые позаботились о том, чтобы мобилизация их не затронула. Конечно, там постараются избежать картинок, как на улицах сотрудники военкоматов хватают людей. Понятно, что этого постараются избежать.

Но объективно нехватка живой силы на фронте уже начинает становиться проблемой для РФ. Их контрактники плохо мотивированы и уже даже плохо укомплектованы. Я общаюсь с военнопленными и спрашиваю, на что они тратят свои деньги. Вот что они рассказывают: алименты, погашение долгов, ипотека, что-то отправил матери.

Некоторые из самых «успешных» успели купить машину или даже какую-то квартиру. Но обязательно значительную часть своих выплат они тратят на собственное снаряжение. Потому что то, что им выдает российская армия, для современной войны не подходит.

Много военнопленных вы сейчас берете?

— Стало объективно меньше, потому что мы уже не даем им возможности накапливать ресурсы. Мы создали так называемую «киллзону», территорию выжженной земли. Но в целом их тактика не сильно меняется — они ищут новые пути и новые подходы.

Вот сейчас они пытаются рыть туннели. Вход туда маскируется сараем, откуда они роют на довольно большие расстояния. Как минимум, квадроцикл может проехать.

Мы ещё не раз столкнёмся с такой тактикой в этой войне, и она довольно опасна для нас.

Украинские дроны по-прежнему сильно влияют на российскую армию и Россию в целом?

— Ну, топливный кризис в России довольно ощутим. Летом как-то проще стоять в очереди, а дальше будет хуже. Видно, что в Москву из регионов свозят большое количество топлива, а вот в регионах эти проблемы особо никак не решаются. К тому же разбитый НПЗ ремонтировать сложно в условиях санкций. Это влияет на экспорт, как и удары по танкерам и логистике.

Так же большие проблемы в Крыму. С электричеством, пресной водой, связью, с тем же бензином. С наступлением холодов этих проблем только станет больше.

Ко всему этому добавляются системные атаки ВСУ на маркетплейсы Wildberries.

— Wildberries — самая главная платформа для россиян, которая давала возможность среднему классу зарабатывать.

И когда такая площадка уничтожается, когда там сгорает весь товар продавцов, купленный ими в кредит, то ясно, что все это — миллиардные убытки. В том числе и для российских налогов.

К тому же на этой платформе также продавались товары для войны. Это и бронежилеты, детали экипировки, наколенники, детали для дронов, катушки с оптоволокном, системы наведения, прицелы. Там была даже отдельная рубрика — товары для СВО. Поэтому да, это легитимная военная цель для ВСУ.

Поэтому атаки на Wildberries — это серьёзный минус. Но это пока дискомфорт, а не боль, которая выводит людей на улицы. До этого ещё далеко.

Пока что речь идет об уничтожении в России зарождающегося среднего класса предпринимателей, которые полагали, что с помощью платформы Wildberries смогут добиться успеха.

Но в российском сознании происходят довольно интересные изменения. Россияне наконец-то начали понимать причинно-следственные связи. То есть, если раньше во всех бедах российской экономики, политики и социальной сферы были «виноваты наши проклятые соседи», то теперь люди понимают, что это ответные действия Украины на агрессию России. И это важный момент. Теперь война действительно начинает касаться каждого.

Не видел, чтобы кто-то бежал в военкомат из-за того, что его товар на полтора миллиона рублей сгорел в Wildberries. Наоборот, начинаются разговоры о том, что чем дольше будет продолжаться эта война, тем хуже будет среднему российскому классу и его экономике.

Но дальше этого ситуация в России не продвигается.

— Я и говорю, что пока мы говорим о дискомфорте. А он не поворачивает колесо истории.

Но ведь россияне могут привыкнуть к дискомфорту. Люди в принципе такие существа, что привыкают к войне, боли и даже катастрофе. Может ли российский народ тоже привыкнуть к тому, что война теперь и на их территории?

— Здесь есть важный аспект. Пока наша армия, я говорю о российской стороне, идет вперед и побеждает — мы можем терпеть дискомфорт. Но в определенных рамках. Но ведь теперь все понимают, что российская армия не побеждает и до сих пор не сломила украинское сопротивление. И чем дольше длится эта война — тем жестче наносится ответный удар со стороны Украины.

Поэтому голоса россиян, которые раньше были подавлены страхом, которых считали противниками СВО, становятся всё громче. И постепенно они станут мейнстримом. И российскому государству придётся как-то на это реагировать — либо ещё сильнее закручивать террор, либо, наоборот, идти на какие-то уступки. Возможно, сделать какой-то жест доброй воли.

Осмелятся ли россияне на протесты после выборов в Госдуму 20 сентября и закончится ли война в этом году — читайте во второй части интервью с командиром РДК Денисом Капустиным.