Выборы президента США - российские чиновники поздравили Трампа с победой

Лидер России Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Российские чиновники, в частности, лидер Кремля Владимир Путин, неофициальным путем поздравили Дональда Трампа с победой на выборах президента США. В РФ надеются на изменение позиции Америки по поддержке Украины.

Об этом сообщает издание "Верстка" в среду, 6 ноября.

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Отмечается, что представители российской власти, в частности лидер Кремля Путин, поздравили Трампа с победой на выборах президента США. По данным источников издания, таким образом элита РФ выражает надежду, что благодаря Трампу позиция России в войне против Украины улучшится.

"Сделали они это неофициально — "через знакомых" по линии российского МИДа. Среди авторов поздравлений — Владимир Путин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, председатель правления "Сбербанка" Герман Греф и спикеры палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин", — говорится в сообщении.

Источник "Верстки" в российском парламенте заявил, что, якобы, Трамп "более договороспособен и лучше" для РФ, чем Харрис. По словам источника, надежды "связаны прежде всего с сокращением помощи Украине".

Что касается идеи Трампа закончить войну, то в Кремле ее воспринимают несерьезно.

"А какими методами он это сделает? Пригрозит Путину? Зеленскому? Закончить войну можно быстро только одним способом — прекратить помощь Украине резко", — сказал собеседник издания, близкий к администрации российского диктатора.

В то же время, телеграмм-канал "Можем объяснить" приводит примеры того, что медиа РФ сомневаются в том, что победа Трампа выгодна для России и предупреждают о сложностях в общении с новоизбранным президентом США.

Депутат Госдумы Евгений Попов выразил свои опасения, что Трамп еще до января может предложить России "заранее невыгодное соглашение по Украине".

"Если Москва откажется, республиканец в свойственной ему манере объявит о небывалом по размеру пакете помощи Киеву и снимет все ограничения на использование ракет, поставляемых США", — заметил Попов.

Напомним, ранее спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на победу Дональда Трампа на выборах в США. Он заявил, что не знает, будет ли его приветствовать российский диктатор Владимир Путин.

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