Прокуратура показала камеру пыток, в которой содержалась Анастасия Березовская

Анастасия Березовская. Фото: коллаж Новини.LIVE

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Совместная операция Национальной полиции, СБУ и Офиса генерального прокурора позволила задержать двух мужчин, которых считают причастными к убийству подозреваемой в громком преступлении на территории Княжества Монако. В ходе обысков у одного из задержанных, а именно бывшего сотрудника правоохранительных органов, обнаружили подвал, оборудованный под камеру пыток, а следствие установило финансовую связь между фигурантами и убитой через регулярные криптовалютные переводы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные СБУ, Нацполиции Украины и Офиса Генерального прокурора Украины.

Прокуратура сообщила новые подробности об убийстве предполагаемой террористки в Монако

Правоохранители сообщили, что, согласно данным следствия, Анастасия Березовская вернулась на территорию Украины 1 июля 2026 года. В тот же день украинские правоохранительные органы начали досудебное расследование, поскольку женщина уже официально разыскивалась правоохранителями Княжества Монако.

Оперативники немедленно приступили к отслеживанию маршрутов передвижения Березовской и установлению круга её контактов после пересечения границы. Выяснилось, что в Украине она поддерживала связь со своими родственниками и ещё двумя мужчинами.

Один из них оказался бывшим сотрудником правоохранительных органов, а другой — действующим сотрудником Главного управления разведки Минобороны. Следователи заинтересовались этими лицами, поскольку они выявили неоднократные банковские и криптовалютные переводы с их счетов в пользу Березовской. Сначала следствие отрабатывало версию, что эти мужчины могли быть причастны к подготовке покушения в Монако.

Однако в ходе проведения неотложных розыскных действий ситуация кардинально изменилась. Сотрудник ГУР МОУ признался, что именно он вместе с бывшим правоохранителем убил Березовскую. По словам фигуранта, его руководство ничего не знало о контактах с разыскиваемой женщиной и финансовых транзакциях, а все действия он совершал исключительно по собственному усмотрению. Опираясь на показания соучастника, силовики провели следственный эксперимент и обнаружили тело Березовской с огнестрельными ранениями в голову. Рядом также обнаружили пистолетные гильзы. Кроме того, во время обыска в доме бывшего силовика следователи наткнулись на своеобразное подвальное помещение, визуально напоминавшее комнату пыток.

В настоящее время оба фигуранта задержаны, им готовится официальное уведомление о подозрении в совершении убийства по предварительному сговору группой лиц.

"Вся имеющаяся у украинских правоохранительных органов информация передана следственным органам Княжества Монако. Офис Генерального прокурора находится в тесном взаимодействии с правоохранительными органами Княжества Монако. Правоохранительные органы устанавливают заказчиков и других фигурантов покушения на убийство семьи в Монако. Досудебное расследование проводит Национальная полиция Украины при оперативном сопровождении контрразведки СБУ и личном содействии начальника ГУР МОУ Олега Иващенко", — заявили в СБУ.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, в деле о покушении на Вадима Ермолаева, произошедшем в Монако 29 июня, появились новые резонансные подробности. Стало известно, что 6 июля под Киевом нашли тело главной подозреваемой в этом преступлении — 39-летней гражданки Украины Анастасии Березовской, которую ранее объявили в международный розыск через Интерпол. По имеющейся информации, женщина была убита, а её тело обнаружили закопанным в земле.

Хотя сначала инцидент в Монако квалифицировали как теракт, французские и местные следователи впоследствии пересмотрели эту версию, склоняясь к тому, что это было тщательно спланированное заказное убийство, которое, возможно, было связано с криминальными разборками. Взрывчатка, начиненная металлическими элементами, была дистанционно активирована возле дома бизнесмена. Сам Ермолаев к настоящему моменту пришел в сознание и проходит лечение в больнице в Марселе, однако его спутница Анна Насобина до сих пор находится в крайне тяжелом состоянии после ампутации ног. Следствие продолжает проверять версии, связывающие это нападение с бизнес-империей Ермолаева.