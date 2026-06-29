Прокудин: Россия готовит сегодня авиаудары по Херсонской области

Александр Прокудин. Фото: Херсонская областная государственная администрация

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин предупредил о высокой угрозе российских авиаударов по региону. Он подчеркнул повышенную опасность для Станиславской общины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Александра Прокудина.

Россия готовит авиаудары по Херсону

По словам чиновника, в настоящее время существует повышенная опасность для жителей Станиславской общины. Глава ОВА призвал граждан быть максимально бдительными и осторожными.

«Получили информацию, что сегодня российские оккупанты планируют нанести авиаудары по Херсонской области. Повышенная опасность — для Станиславской общины. Призываю жителей быть максимально осторожными, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и реагировать на все предупреждения об опасности. Берегите себя и своих близких», — говорится в сообщении.

В то же время Херсон уже подвергается атаке дронов. Российские войска применяют различные виды беспилотников.

Сообщение о приближении дронов. Фото: скриншот

Также, по сообщению Прокудина, известны последствия атак за прошедшие сутки. Российские войска применялидроны-камикадзе и артиллерию по населенным пунктам области. Вражеские удары зафиксированы в городе Херсоне, а также в селах и поселках: Урожайное, Тараса Шевченко, Берислав, Петропавловка, Борозенское, Александровка, Станислав, Широкая Балка, Кучерское, Новорайск, Суханово, Дудчаны, Раковка, Никольское, Белозерка, Антоновка, Комишаны, Томина Балка, Черешеньки, Софиевка, Садовое, Дарьевка, Федоровка, Велетенское, Днепровское, Приднепровское, Янтарное, Нововоскресенское, Шевченковка, Новодмитровка, Разлив, Доследное, Бургунка, Гавриловка, Золотая Балка, Качкаровка, Кизомис, Львово, Милово, Михайловка, Понятовка и Токаровка.

Зафиксированы повреждения восьми многоэтажных и 13 частных домов. Кроме того, враг повредил магазин, газопровод, сельскохозяйственную технику и частные транспортные средства. В результате этих обстрелов пострадали пять гражданских лиц.

Как сообщали Новини.LIVE, Херсонская область практически ежедневно подвергается вражеским атакам. Россияне часто наносят удары по гражданским объектам: 27 июня российские войска нанесли очередной удар беспилотником по жилому сектору. В результате попадания в двухкомнатную квартиру многоэтажного дома вспыхнул сильный пожар, пострадал местный житель.

Ранее, 25 июня, под удар дрона попало медицинское учреждение: тогда пять сотрудников больницы получили ранения. Еще раньше, 16 июня, российские войска атаковали бригаду коммунальщиков и пассажирскую маршрутку в Корабельном районе, что привело к гибели одного человека и ранению еще шестерых.