Прогноз погоды на выходные: синоптики прогнозируют потепление

Люди на улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Альбина Заречная Редактор

Погода в Украине на выходных 25 и 26 июля будет умеренно теплой из-за потепления на большей части территории страны, местами до +26 °C. В целом практически по всей территории Украины дневная температура превысит 20 °С, и только в северных регионах, например, в Сумской и Черниговской областях, дневная температура будет колебаться от 19 до 21 °С.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 25 и 26 июля

В субботу днем температура воздуха составит +24…+27 °С, а в западных областях будет несколько прохладнее — +20…+24 °С.

Прогноз погоды в Украине на 25 июля. Фото: Укргидрометцентр



По прогнозам синоптиков, в выходные в Украине почти везде будет тепло, но 25 июля, из-за морской воздушной массы, прогнозируются дожди и грозы на юго-востоке и в Карпатах. А уже в воскресенье и понедельник преобладает погода без осадков.

Температура воздуха в выходные будет иметь тенденцию к повышению. Днем 25 июля на юго-востоке страны и на побережье морей до 21...26 °C, на западе страны от 18 до 24 °C. В Карпатах прохладнее: ночью 10–15 °C, а днем 18–20 °C.

В воскресенье температура воздуха повысится еще больше: в среднем ночью 10–15 °C, на юге и востоке страны до 19 °C, а днем плюс 25–28 °C.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что до 26 июля в Украине ожидается нестабильная погода. Синоптики прогнозируют жару, которая будет чередоваться с похолоданием. Почти ежедневно местами будут выпадать осадки.

Также Новини.LIVE со ссылкой на метеоролога Игоря Кибальчича сообщали, какой будет погода в Украине в конце июля. Ожидаются колебания температуры. На смену похолоданию может прийти жара до +35 °С.