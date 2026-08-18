Прогноз магнитных бурь на 18 августа: чего ожидать от Солнца

Измерение артериального давления во время магнитных бурь. Фото: Freepik

Альбина Заречная Редактор

Во вторник, 18 августа, на Земле не прогнозируются мощные магнитные бури, однако магнитосфера планеты будет оставаться возбуждённой. Уровень солнечной активности будет низким, хотя синоптики предполагают, что могут возникнуть вспышки класса М.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.

Прогноз магнитных бурь на 18 августа

Мощных магнитных бурь во вторник, 18 августа, не предвидится. В то же время специалисты фиксируют возбужденное состояние магнитосферы Земли. Прогнозируется, что в течение дня геомагнитное поле будет находиться в пределах от спокойного до активного уровней.

Прогноз магнитных бурь с 18 по 21 августа. Фото: Солар Метео

В то же время 18 августа возможно лёгкое возмущение, которое продлится до 15:00. Также геомагнитное поле может быть активным в среду, 19 августа, с 06:00 до 15:00. Однако это все равно не тот уровень, который может вызвать магнитную бурю.

Согласно наблюдениям за предыдущие сутки, на поверхности Солнца произошло 11 вспышек, которые классифицируются как уровень С. Ученые отмечают, что такие явления не оказывают существенного влияния на нашу планету.

Солнечная активность на 18 августа:

Вероятность небольшой геомагнитной бури – 5%

Вероятность сильной геомагнитной бури – 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 15%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 1%

Количество солнечных пятен – 34

Специалисты не исключают небольшой вероятности появления несколько более мощных вспышек класса М.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, в конце августа синоптики прогнозируют несколько мощных магнитных бурь, которые накроют Землю. Они могут вызвать заметное ухудшение самочувствия у метеозависимых людей.

Также синоптики предупредили о сильной буре, которая накроет Украину на этой неделе из-за атмосферного фронта. На территории страны будут резкие перепады температур — от сильной жары до похолоданий с грозами, градом и ливнями.