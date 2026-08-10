Приоритетные цели: в ГУР рассказали, куда чаще наносит удары Россия

Заместитель начальника ГУР Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий. Фото: gur.gov.ua

Александр Шорохов Редактор

Россияне изменили цели своих массированных воздушных ударов по Украине, сосредоточившись на разрушении предприятий и полной блокировке торговли. Командование армии оккупантов пытается усложнить жизнь в тылу, запугать людей и лишить армию снабжения. Вражеские обстрелы теперь направлены на уничтожение экономического потенциала страны и срыв экспортных поставок.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью заместителя начальника ГУР МО генерал-майора Вадима Скибицкого изданию РБК-Украина.

Разрушение экономики и блокада судоходства

В военной разведке говорят, что список объектов для обстрелов постоянно меняется в зависимости от сезона и текущей ситуации на линии фронта. Сейчас враг временно отказался от атак на теплосети и выбрал новые приоритеты для ежедневных атак.

"Если говорить в более широком смысле — это наша критическая инфраструктура. Зимой — это электричество и системы теплоснабжения. Сейчас — это, во-первых, ОПК. Во-вторых — это логистика: и железная дорога, и портовая инфраструктура, и судоходство", — заявил Вадим Скибицкий.

По его словам, захватчики методично уничтожают гражданские суда в Чёрном море, а также наносят удары по энергетическим объектам, от которых зависит работа всей портовой логистики.

Обстрелы логистических хабов

Параллельно с разрушением морских гаваней российская армия пытается уничтожать крупные гражданские склады известных отечественных компаний.

"Россияне же рассказывают, что такие объекты, как «Розетка» или «Новая почта», доставляют комплектующие для дронов, но на самом деле этим они просто прикрывают свой террор против гражданского сектора", — подчеркнул Скибицкий.

Он отметил, что оккупанты наносят удары по мирным логистическим объектам исключительно для того, чтобы посеять панику среди населения и создать внутренний хаос в Украине.

Как ранее писали Новини.LIVE, масштабные авиаудары российских оккупантов по крупным складским комплексам приводят к серьезным трудностям для отечественного ритейла. Торговая сеть Сильпо предупредила покупателей о возникновении временного дефицита некоторых категорий товаров и задержках с поставками продуктов.

Также мы сообщали, что во время массированного обстрела 5 августа пострадала логистическая инфраструктура в общей сложности тринадцати ведущих украинских и международных компаний. Серьезные финансовые потери и повреждения имущества зафиксированы на базах таких гигантов рынка, как NOVUS, Нова пошта, ROZETKA, "Эпицентр", INTERTOP, PUMA, LIQUI MOLY Ukraine, Toyota Украина и нескольких других представительств.