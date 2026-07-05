Примирение Украины и Польши возможно только при наличии зрелой элиты: Грицак

Профессор Ярослав Грицак. Фото: Ярослав Грицак/Facebook

Александр Шорохов Редактор

Полноценное и долгосрочное примирение между Украиной и Польшей станет возможным лишь после появления в обоих государствах по-настоящему зрелых политических элит. На данный момент нынешние руководители обеих стран пока не готовы к ведению глубокого и ответственного диалога. Поэтому взаимные претензии и споры вокруг сложного исторического прошлого лишь мешают налаживанию стратегического партнерства в условиях общей угрозы.

Такое мнение в интервью журналистке Новини.LIVE Маргарите Стецюк высказал историк Ярослав Грицак.

Проблемы Киева и Варшавы

Профессор Грицак отметил, что на данный момент он не видит достаточного уровня политической зрелости в действиях представителей власти как в Украине, так и в Польше. По мнению эксперта, у каждой из сторон есть свои специфические внутренние проблемы, которые мешают найти компромисс в государственных вопросах.

"Они ведут себя как малолетние хулиганы. С украинской стороны проблемой является хаос, недостаток экспертных знаний, а со стороны Польши — чрезмерная эмоциональность в вопросах исторической памяти", — заявил Ярослав Грицак.

Именно эти факторы не позволяют дипломатам выйти из тупика и прекратить публичные взаимные обвинения.

Стратегическое значение союза

Несмотря на все текущие споры, налаживание дружественных межгосударственных отношений остается критически важным вопросом для безопасности всего европейского континента.

Историк призвал политиков осознать масштабы опасности и отбросить личные амбиции ради совместного противодействия кремлевскому режиму.

"В условиях полномасштабной войны и общей угрозы со стороны России украинско-польское примирение имеет стратегическое значение", — подчеркнул Ярослав Грицак.

По его мнению, стабильное будущее всей Европы сейчас напрямую зависит от способности соседних народов преодолеть старые исторические обиды и выстроить прочный оборонный союз, как это смогли сделать после Второй мировой войны Франция и Германия.

Как ранее писали Новини.LIVE, профессор Ярослав Грицак также заявил, что Владимир Путин испытывает настоящую иррациональную одержимость в отношении Украины. Историк подчеркнул, что логика главы Кремля схожа с поведением криминального мафиози, поэтому при его жизни реальный длительный мир абсолютно невозможен.

Также Новини.LIVE сообщали, что дипломатические отношения между двумя странами в последнее время существенно обострились после решения президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского Ордена Белого орла. Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий даже демонстративно передал свой украинский орден в Мемориальный музей жертв Волынской трагедии.