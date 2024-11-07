Камала Харрис пообещала помочь Трампу во время переходного периода

Камала Харрис на президентских дебатах. Фото: Reuters

Камала Харрис, по неофициальным результатам проигравшая президентскую гонку Дональду Трампу, выступила перед избирателями с речью. Она заявила о признании поражения и пообещала не уходить из политики.

Об этом сообщает "Голос Америки".

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По ее словам, с окончанием выборов борьба не останавливается, и она продолжит стоять на защите прав и свобод американцев и всех демократических ценностей, олицетворяющих США.

"Хотя сейчас я уступаю победу, я не уступаю борьбу за свободу, возможности, справедливость и достоинство всех людей, а также за идеалы, отражающие Америку в лучшем виде", — заявила Харрис.

Вице-президент США заявила, что уже поздравила Трампа с победой, пообещала помогать всей демократической партией во время переходного периода.

"Результат этих выборов — не то, чего мы хотели и за что боролись, но мы принимаем это. Если мы проигрываем — мы принимаем этот результат. Это принцип демократии", — заявила Камала Гаррис.

Также она напомнила, что американцы привержены не президенту или партии, а Конституции США.

Напомним, Трамп одержал победу на президентских выборах США, набрав 270 голосов избирателей. Мировые лидеры уже начали его поздравлять.

Также в США сменилось голосование после трех выборов с участием Дональда Трампа. С 2016 по 2024 год латиноамериканские мужчины поддерживают Трампа, а Камала Гаррис не смогла превзойти уровень поддержки женщин, если сравнивать с прошлыми годами.