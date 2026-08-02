Вступительная кампания-2026 стала рекордной за последние пять лет

Девушка на НМТ. Фото: Виталий Бунечко/Facebook

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Украинские университеты получили почти 1,19 миллиона заявлений от абитуриентов на бакалавриат и медицинскую магистратуру. Вступительная кампания этого года стала самой результативной за последние пять лет.

Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины, передает Новини.LIVE.

Абитуриенты подали рекордное количество заявлений в университеты

В Украине завершился основной этап подачи заявлений на поступление в высшие учебные заведения по программам бакалавриата и медицинской магистратуры.

По данным Министерства образования и науки, университеты получили 1 189 960 заявлений от абитуриентов. Показатель может несколько измениться после окончательной обработки документов, поданных в последние часы.

В МОН отметили, что это самый высокий результат за последние пять приемных кампаний. Количество заявлений в этом году на 260 288 больше, чем в 2025 году, что составляет примерно 28% роста.

Также этот показатель превысил результат 2020 года, когда абитуриенты подали 1 095 914 заявлений. До рекорда 2021 года, когда было зафиксировано наибольшее количество заявлений, в этом году не хватило около 65 тысяч.

В рамках вступительной кампании-2026 абитуриенты могли подать максимум 10 заявлений, тогда как ранее разрешалось подавать до 15. В то же время в МОН сообщили о рекордном количестве созданных электронных кабинетов абитуриентов.

Новини.LIVE писали, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий отмену государственной итоговой аттестации для выпускников в 2027 году. Также документ предлагает ввести особый порядок проведения вступительной кампании в связи с ситуацией безопасности в условиях войны.

Новини.LIVE сообщали, что председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов предложил изменить формат сдачи Национального мультипредметного теста, разделив его на два дня. Также он выступил за создание отдельного механизма поступления в университеты для абитуриентов с прифронтовых территорий.