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Главная Новости дня Пресс-секретарь КМВА: АЗС в Киеве получат систему оповещения о дронах

Пресс-секретарь КМВА: АЗС в Киеве получат систему оповещения о дронах

Ua ru
23 сентября 2026 16:29
Эксклюзив
Киевские АЗС получат дополнительный режим оповещения о дронах
Екатерина Поп. Фото: Facebook/Екатерина Поп

В Киеве и пригороде 16 автозаправочных станций были повреждены в результате российских атак. При этом для АЗС в столице разрабатывается дополнительный режим оповещения о приближении вражеских целей.

Об этом в эфире День.LIVE рассказала пресс-секретарь КМВА Екатерина Поп, передает Новини.LIVE.

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Сколько столичных АЗС пострадали от российских атак

По словам Екатерины Поп, на данный момент отдельного алгоритма помощи частным автозаправочным станциям в вопросе их безопасности не разработано. Владельцы сетей самостоятельно принимают технические решения для защиты своих объектов.

"Если говорить о самом городе и пригородах, то, к сожалению, на сегодняшний день 16 автозаправочных станций были повреждены в результате российских атак и ударов российских дронов. И мы знаем, что некоторые АЗС уже начали принимать соответствующие меры безопасности", — отметила Поп.

Она пояснила, что частные сети используют насыпи и другие инженерные сооружения, чтобы снизить риск повреждения заправочных комплексов в результате попаданий и падения обломков.

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"На данный момент не был разработан такой алгоритм по оказанию помощи и обеспечению безопасности автозаправочных станций. Однако владельцы рассматривают автозаправочные станции как частный бизнес. В том числе не только "Укрнафта", но и автозаправочные станции "КЛО" и другие сети. Они принимают другие технические решения, в том числе использование насыпей и других инженерных сооружений, для того, чтобы обезопасить залы своих автозаправочных станций от попаданий и повреждений обломками. Но пока такое решение не было разработано", — сказала пресс-секретарь КМВА.

В то же время автозаправочные станции подпадают под алгоритмы, предусмотренные решением Совета обороны относительно уровней безопасности. По словам Поп, для них может быть введено дополнительное оповещение о приближении вражеских целей.

Как сообщали Новини.LIVE, в Киеве во время утренней атаки 23 сентября пострадал один из автозаправочных комплексов компании UKRNAFTA. Работники заправки не пострадали благодаря своевременному перемещению в безопасное место, а этот случай стал уже шестым повреждением имущества сети за последние недели.

Как сообщали Новини.LIVE, эксперт топливного рынка и директор "А-95" Сергей Куюн заявил, что автозаправочные станции в Киеве будут массово устанавливать укрытия. По его словам, владельцы АЗС не ждут решений от государства или города и самостоятельно работают над усилением безопасности.

Киев АЗС Киевская область война в Украине атака России на Украину
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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