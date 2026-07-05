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Главная Новости дня Угроза метеозависимым: 5 июля ожидается умеренная магнитная буря

Угроза метеозависимым: 5 июля ожидается умеренная магнитная буря

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Дата публикации 5 июля 2026 11:55
Магнитные бури 5 июля 2026 года: метеозависимым грозит опасность
Головная боль из-за магнитных бурь. Фото: Freepik, Hi-news. Коллаж Новини.LIVE

В воскресенье, 5 июля, на Земле прогнозируется умеренная магнитная буря уровня G1. Геомагнитное поле будет нестабильным в течение суток, а магнитная буря такой силы может привести к незначительным сбоям в работе энергосистем. При этом солнечная активность будет оставаться преимущественно умеренной.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.

Прогноз магнитных бурь на 5 июля

Ожидается, что 5 июля на Земле будет наблюдаться слабая магнитная буря уровня G1. Геомагнитное поле будет колебаться от спокойного уровня до незначительного штормового. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышек Х-класса.

В течение последних 24 часов солнечная активность была на высоком уровне, зафиксировано 4 вспышки класса С, не оказывающие существенного влияния на Землю, и 10 мощных вспышек класса М.

Прогноз солнечной активности на 5 июля:

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  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 70%

Вероятность мощных вспышек Х-класса оценивается на уровне 20%, при этом количество солнечных пятен составляет 46.

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Головная боль у женщины. Фото: Aksimed

Воздействие магнитных бурь на самочувствие

Специалисты утверждают, что магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на самочувствие, следует спать не менее 7-8 часов, поддерживать водный баланс, гулять на свежем воздухе и уменьшить стресс.

Как сообщали Новини.LIVE, в июле 2026 года прогнозируются лишь две продолжительные и мощные магнитные бури. В то же время специалисты предупреждают, что в первой половине месяца возможны периоды повышенной геомагнитной активности.

Также мы писали, что этим летом синоптики фиксировали самые высокие температуры за весь период наблюдений. Больше всего жара ударила по западным регионам Украины, где температура воздуха местами поднималась до +38 °С.

погода магнитные бури метеозависимость
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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