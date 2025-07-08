Количество жертв в Мариуполе может быть еще выше — правозащитница

Руины Мариуполя. Фото: росСМИ

Масштабы трагедии в Мариуполе, в частности по детскому населению, превосходят все известные на сегодня цифры. Впрочем настоящие объемы потерь среди детского населения Украины можно будет установить только после завершения войны.

Об этом в эфире Ранок.LIVE высказалась заместитель руководителя аналитического отдела Украинского Хельсинского союза по правам человека Аксана Филипишина.

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В Мариуполе может быть значительно большее количество погибших, чем говорят предварительные подсчеты

По ее словам, до полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало около 51 тысячи детей. Учитывая, что город был разрушен более чем на 90%, реальное количество депортированных и погибших детей из этого региона может быть значительно выше официально верифицированной цифры — 19 545 человек.

"Это только мариупольские дети могут составлять, но мы установили из разных источников детей со всех оккупированных территорий, или которые были оккупированы и деоккупированы. Так же мы можем примерно ориентироваться в масштабах гибели наших детей, учитывая эту численность детского населения", — сказала правозащитница.

В то же время оценить масштабы гибели среди детей пока практически невозможно.

Напомним, россияне постоянно занимаются пропагандой среди детей на ВОТ.

В конце мая сообщалось, что в Мариуполе хотят снести 10 тысяч домов на одной из улиц города.