Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Правозащитница сказала, что указало на большие потери в Мариуполе

Правозащитница сказала, что указало на большие потери в Мариуполе

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 13:27
Количество жертв в Мариуполе может быть еще выше — правозащитница
Руины Мариуполя. Фото: росСМИ

Масштабы трагедии в Мариуполе, в частности по детскому населению, превосходят все известные на сегодня цифры. Впрочем настоящие объемы потерь среди детского населения Украины можно будет установить только после завершения войны.

Об этом в эфире Ранок.LIVE высказалась заместитель руководителя аналитического отдела Украинского Хельсинского союза по правам человека Аксана Филипишина.

Реклама
Читайте также:

В Мариуполе может быть значительно большее количество погибших, чем говорят предварительные подсчеты

По ее словам, до полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало около 51 тысячи детей. Учитывая, что город был разрушен более чем на 90%, реальное количество депортированных и погибших детей из этого региона может быть значительно выше официально верифицированной цифры — 19 545 человек.

"Это только мариупольские дети могут составлять, но мы установили из разных источников детей со всех оккупированных территорий, или которые были оккупированы и деоккупированы. Так же мы можем примерно ориентироваться в масштабах гибели наших детей, учитывая эту численность детского населения", — сказала правозащитница.

В то же время оценить масштабы гибели среди детей пока практически невозможно.

Напомним, россияне постоянно занимаются пропагандой среди детей на ВОТ.

В конце мая сообщалось, что в Мариуполе хотят снести 10 тысяч домов на одной из улиц города.

дети Мариуполь обстрелы війна жертвы
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации