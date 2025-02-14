Правоохранители работают на месте взрыва в Николаеве

Правоохранители на месте взрыва. Фото: полиция Николаевской области

В Николаеве в пятницу, 14 февраля, на улице Пограничной, вблизи заведения общественного питания, прогремел взрыв неизвестного предмета. Правоохранители работают на месте.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

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Взрыв произошел около 14:00 на улице Пограничной, вблизи заведения общественного питания. Взорвался неизвестный предмет.

Из-за взрыва погибли два человека. По предварительной информации, еще восемь человек получили ранения.

"Сейчас на месте происшествия работают следователи следственного управления областного главка полиции, криминалисты, взрывотехники, работники СБУ, спасатели и медики", — сообщили правоохранители.

Правоохранитель на месте взрыва. Фото: полиция Николаевской области

Осмотр обломков на месте взрыва. Фото: полиция Николаевской области

Ранее мы писали, что в Николаеве днем 14 февраля прогремели мощные взрывы. В области и городе объявлена воздушная тревога. Кроме того, россияне сегодня утром атаковали Запорожскую область. В результате обстрела разрушены жилые дома.