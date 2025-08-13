Пожар на Запорожской АЭС 12 июля — повышения уровня радиации не было

Запорожская атомная электростанция. Фото: Фокус

Во вторник, 12 июля, Международное агентство агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заметило пожар возле градирен оккупированной Запорожской АЭС. Однако он не повлиял на уровень радиации.

Об этом заявили в пресс-службе МАГАТЭ.

Что известно о ситуации на ЗАЭС

"Сотрудники МАГАТЭ на Запорожской АЭС... заметили дым из административного здания станции после сообщений о пожаре вблизи градирен. Повышения уровня радиации, ущерба ядерной безопасности не зафиксировано, пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Кроме того, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил, что во время инцидента повышенного уровня радиации не зафиксировано.

Напомним, что в ночь на 13 июля на Запорожской АЭС было слышно сотни выстрелов из стрелкового оружия. Также члены комиссии МАГАТЭ обнаружили вблизи реакторных блоков станции гильзы.

Также мы писали, что 4 июля армия РФ ударила по линии электропередач, который соединяет ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины. В результате этого возник блекаут.