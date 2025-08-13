Пожар на Запорожской АЭС 12 июля — повышения уровня радиации не было

Пожар возле ЗАЭС — что говорят в МАГАТЭ об уровне радиации
Во вторник, 12 июля, Международное агентство агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заметило пожар возле градирен оккупированной Запорожской АЭС. Однако он не повлиял на уровень радиации.
Об этом заявили в пресс-службе МАГАТЭ.
Что известно о ситуации на ЗАЭС
"Сотрудники МАГАТЭ на Запорожской АЭС... заметили дым из административного здания станции после сообщений о пожаре вблизи градирен. Повышения уровня радиации, ущерба ядерной безопасности не зафиксировано, пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Кроме того, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил, что во время инцидента повышенного уровня радиации не зафиксировано.
Напомним, что в ночь на 13 июля на Запорожской АЭС было слышно сотни выстрелов из стрелкового оружия. Также члены комиссии МАГАТЭ обнаружили вблизи реакторных блоков станции гильзы.
Также мы писали, что 4 июля армия РФ ударила по линии электропередач, который соединяет ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины. В результате этого возник блекаут.
Читайте Новини.LIVE!