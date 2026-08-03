Пожар на складах Wildberries: горит хаб в Хрястово

Дым от пожара на складе Wildberries. Фото: российские соцсети

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

В Владимирской области Российской Федерации утром в понедельник, 3 августа, разразился масштабный пожар на территории огромного логистического комплекса маркетплейса Wildberries. Пожар охватил объект в селе Хрястово, который является одним из ключевых звеньев в системе распределения товаров между Москвой и другими регионами европейской части России.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на видео и фото из соцсетей, которые массово опубликовали очевидцы.

В Московской области горит склад Wildberries

Еще один склад российского маркетплейса Wildberries охватил масштабный пожар. Под удар дрона попал распределительный центр площадью более 170 тысяч квадратных метров.

Дым от удара. Фото: соцсети

Склад расположен в селе Хрястово, что в Владимирской области РФ. По словам свидетелей происшествия, на территории объекта после удара мгновенно вспыхнул сильный пожар. Существует высокая вероятность того, что пламя очень быстро распространится на всю площадь здания. В настоящее время устанавливаются точные последствия и общие масштабы разрушений.

Указанный логистический хаб играет стратегическую роль в функционировании российского маркетплейса. Общая площадь помещений составляет около 172 тысяч квадратных метров. Именно через этот центр компания обеспечивает перераспределение всех товарных потоков, следующих между Московским регионом, а также северными, центральными и северо-западными территориями европейской части России.

Новини.LIVE сообщали, что в Белгороде после атаки беспилотников вспыхнул пожар в технологическом университете, который, по сообщениям российских источников, использовался для разработки систем управления БПЛА и подготовки соответствующих специалистов.

Также 2 августа неспокойно было и в центре Москвы: там в ресторане Balzi Rossi прогремел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек, а еще несколько пострадавших в настоящее время находятся в тяжелом состоянии.