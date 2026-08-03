Потери России в войне бьют рекорды: Братчук о ситуации на фронте

Дорога в прифронтовой зоне. Фото: REUTERS/Анатолий Степанов

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Российская армия вынуждена постоянно пополнять личный состав на большинстве участков фронта из-за рекордного числа уничтоженных военнослужащих в течение июля и в начале августа. Дальнейшее развитие событий на фронте будет зависеть от способности украинских сил наносить удары по вражеским резервам и полигонам еще до их отправки на передовую.

Об этом в эфире «Ранок.LIVE» заявил пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

В июле ВСУ уничтожили рекордное количество вражеских войск на фронте

По словам пресс-секретаря Украинской добровольческой армии Сергея Братчука в эфире Ранок.LIVE, вражеская армия продолжает стремительно терять свой личный состав. Главным приоритетом для противника остается попытка продвижения на территории Донецкой области, где группировки РФ несут огромные потери.

Из-за необходимости непрерывно восполнять нехватку живой силы российское командование приступило к переброске резервов. Так, Приднепровское направление в настоящее время выглядит несколько менее активным именно из-за того, что часть местных подразделений была переброшена на Запорожский фронт.

Братчук подчеркивает, что в регулярном пополнении личного состава нуждаются позиции РФ на Лиманском, Купянском, Запорожском, а также на северном и Южно-Слобожанском участках. Пока что эти шаги выглядят как попытка компенсировать текущие потери, однако эксперт не исключает дальнейшего наращивания общей численности оккупационного корпуса.

По словам представителя УДА, ситуация на передовой будет зависеть от того, «насколько мы сможем и в дальнейшем продолжать наносить точечные удары по территории Российской Федерации».

Братчук пояснил, что у противника остаются ресурсы, однако новых мобилизованных необходимо тщательно готовить на специальных полигонах и в местах дислокации.

«Я надеюсь, что Силы обороны будут наносить удары, чтобы враг не добирался до линии фронта», — подытожил пресс-секретарь.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что динамика непосредственно на линии фронта также свидетельствует о переходе боевых действий в качественно новую фазу, что в июле отметил канцлер Германии Фридрих Мерц, подчеркнув весомые успехи Украины. Коренное изменение ситуации на поле боя обеспечило стремительное развитие беспилотных систем.

За последние три года зона эффективного поражения противника расширилась в десятки раз, позволяя Силам обороны успешно наносить удары по российской логистике на расстоянии сотен километров. В результате такого системного давления оккупационная армия была вынуждена отвести свою боевую технику как минимум за 40-километровую линию от передовой.