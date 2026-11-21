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Станом на 04:00 21 листопада кількість постраждалих від ударів по Кривому Рогу зросла до 47 людей. Росіяни ввечері 20 листопада атакували місто двома балістичними ракетами, а під час аварійно-рятувальної операції вдарили по медиках рятувальниках і комунальних трьома реактивними "Шахедами". Уночі 21 листопада реактивний БпЛА завдав удару по промисловому підприємству.

Про це з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула передає Новини.LIVE.

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