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Главная Новости дня РФ ударила по Вінниці: горів будинок, постраждали жінки

РФ ударила по Вінниці: горів будинок, постраждали жінки

Ua
13 ноября 2026 06:14
Уночі 13 листопада 2026 року РФ обстріляла Вінницю
Термінова новина

Уночі в п'ятницю, 13 листопада, російські військові атакували Вінницю. Унаслідок обстрілу спалахнула пожежа. Постраждали двоє жінок. Потерпілих доставили до лікарень. Медики надають їм допомогу. 

Про це з посиланням на Вінницького міського голову Сергія Моргунова передає Новини.LIVE.

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Наслідки обстрілу Вінниці вночі 13 листопада 

Після атаки горів житловий будинок. Вибухова хвиля пошкодила приватні оселі, багатоквартирні будинки та дитячий садочок.

На місці удару працюють правоохоронці, медики, рятувальники та комунальники. 

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Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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