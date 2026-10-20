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Главная Новости дня Росіяни атакували Хмельниччину: загинули жінки

Росіяни атакували Хмельниччину: загинули жінки

Ua
20 октября 2026 06:17
Унаслідок обстрілу Хмельниччини загинули дві жінки
Термінова новина

Увечері в понеділок, 19 жовтня, армія РФ завдала удару Хмельниччині. Зазнали пошкоджень підприємства — на одному з них спалахнула пожежа. Також постраждав житловий сектор — горіли приватні будинки. Двоє людей загинули, а ще двоє — зазнали травм.

Про це з посиланням на ДСНС України та начальника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, передає Новини.LIVE.

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Наслідки обстрілу Хмельниччини ввечері 19 жовтня та в ніч проти 20 жовтня 

Атака пошкодила фасад будівлі, покрівлю та вікна на території підприємства у Хмельницькому, понівечила легкову автівку. На іншому міському підприємстві виникло займання. Також загорілися два приватних будинки.

Під час пошуково-рятувальних робіт в одному з будинків вогнеборці виявили тіла двох жінок 1926 і 1954 років народження. Ще двох потерпілих госпіталізували, а одній людині надали допомогу на місці.

У Шепетівському і Хмельницькому районах виникли перебої з електропостачанням. 

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У Шепетівському районі зазнали пошкоджень фасад, вікна та дзвіниця церкви.

Уночі РФ атакувала ще одне підприємство. Там, за попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. 

Новина доповнюється

Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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