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Главная Новости дня Порадила Cartier і Балі: дружина експрокурора відповіла воїну

Порадила Cartier і Балі: дружина експрокурора відповіла воїну

Ua
16 октября 2026 02:56
Дружина експрокурора відповіла військовому на звинувачення її сім'ї в розкішному житті
Дружина експрокурора Кирила Яковця Люсія Барська. Фото: instagram.com/ly_barska

Дружина колишнього прокурора та керівника громадської організації "Нон-Стоп Україна" Кирила Яковця, якого звинувачують у медіарейдерстві, відповіла на публікації військовослужбовця та журналіста Сергія Іванова про її закордонне життя. Жінка порадила захиснику України, щоб він придбав своїй дружині Cartier і звозив її на Балі.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Що написав Сергій Іванов про Люсію Барську та Кирила Яковця 

Військовослужбовець 12 жовтня опублікував допис, у якому назвав Яковця ухилянтом. За його даними, колишній прокурор живе в Іспанії, роз'їжджає Іспанією на Mercedes GLE Coupe, мешкає в апартаментах площею 170 квадратних метрів. Попри таке розкішне життя, задекларовані доходи посадовця мізерні: за 2021 рік — 27 тисяч гривень від "незалежної професійної діяльності", за 2023 рік — 30 тисяч гривень допомоги за програмою "єПідтримка", а 2022 рік виявився найтяжчим — доходів не було взагалі.

"Живе Яковець винятково на гроші від шантажу бізнесу і, вочевидь, від російських спецслужб за інформаційні диверсії проти українського мілтек-бізнесу та крупних донорів Сил оборони... Відпочиває, як свідчать соцмережі його благовірної інстаграм-левиці Люсії Барської, на Балі..." — написав Іванов.

Також він додав, що іспанські правоохоронці невдовзі почнуть стосовно Яковця слідство за ознаками ухилення від сплати податків і відмивання коштів.

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Що відповіла військовому Люсія Барська

Жінка заявила, що Іванов сам може полетіти на Балі, якщо цього захоче, коли закінчиться війна. 

"Моїй родині довелося переїхати з України, тому що нам там було небезпечно від своїх же. Крім щоденних обстрілів і ракет, нам спалили автівку, а на мого чоловіка скоїли замах — слава Богу, я, яка тоді перебувала на сьомому місяці вагітності, не була з ним поряд", — написала Барська.

За її словами, обличчя свого чоловіка вона замальовує на фотографіях, щоб такі, як Сергій Іванов викладали "хоча б якусь брудну білизну".

"Купи своїй дружині Cartier і звози її на Балі", — порадила жінка військовому.

Також Барська виклала фотографію свого нового манікюру.

"Щоб тобі замість служби було що викладати наступного разу — ось мій новий манікюр. Адже твоя основна задача як військового — замість захисту нашої країни та її громадян публікувати адреси жінок і дітей", — зазначила вона, адресуючи повідомлення Іванову.

Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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