Польща і Литва через атаку РФ 21 вересня 2026 року підняли в небо військові літаки

Винищувач, який належить Повітряним силам Польщі. Фото ілюстративне: pxhere.com

Пізно ввечері в понеділок, 21 вересня, у Польщі підняли в повітря військову авіацію. Жителям Люблінського воєводства надіслали попередження RCB: людей закликали стежити за подальшими повідомленнями. Причиною таких заходів безпеки стала чергова російська атака по Україні.

Про це з посиланням на Оперативне командування Збройних Сил Польщі передає Новини.LIVE.

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Небезпека не лише в Польщі

Національні збройні сили Латвії попередили про можливу повітряну загрозу в районі Краслави. Повітряний простір патрулюють винищувачі. Додаткових заходів місцевим жителям поки що вживати не треба.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на заяву Оперативного командування Повітряних сил Польщі повідомляв, що через загрозу російських бомбардувальників, які атакували Україну вночі 8 вересня, Польща піднімала в небо свою авіацію. Крім того, активували засоби радіолокаційної розвідки та наземну ППО. Такі заходи були превентивними.

Також Новини.LIVE писав про дискусії щодо часткового відновлення авіасполучення. Стартовим майданчиком для пробних рейсів міг би стати аеропорт "Львів", який розташовується біля західного кордону. Якщо можливостей для запровадження польотів буде більше, головним претендентом на повноцінне відновлення роботи стане аеропорт "Бориспіль".