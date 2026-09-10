Уночі 10 вересня 2026 року РФ обстріляла Кривий Ріг на Дніпропетровщині

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У ніч проти четверга, 10 вересня, російські військові атакували Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Під ударом опинився житловий сектор. Зазнали поранень люди. Потерпілих доставили до лікарні — там їм надають необхідну медичну допомогу лікарі.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про обстріл Кривого Рогу вночі 10 вересня

О 00:05 Повітряні Сили ЗС України повідомили, що в напрямку Кривого Рогу з півдня летять ударні безпілотники.

"Місто під щільною атакою ворожих БпЛА. Ще є на підльоті до міста. Бережіть себе", — зазначив Олександр Вілкул о 00:32.

Інформацію щодо кількості потерпілих і масштабів руйнувань уточнюють.

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