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Главная Новости дня РФ обстріляла житловий сектор Кривого Рогу: є поранені

РФ обстріляла житловий сектор Кривого Рогу: є поранені

Ua
10 сентября 2026 00:57
Уночі 10 вересня 2026 року РФ обстріляла Кривий Ріг на Дніпропетровщині
Термінова новина

У ніч проти четверга, 10 вересня, російські військові атакували Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Під ударом опинився житловий сектор. Зазнали поранень люди. Потерпілих доставили до лікарні — там їм надають необхідну медичну допомогу лікарі.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про обстріл Кривого Рогу вночі 10 вересня 

О 00:05 Повітряні Сили ЗС України повідомили, що в напрямку Кривого Рогу з півдня летять ударні безпілотники.

"Місто під щільною атакою ворожих БпЛА. Ще є на підльоті до міста. Бережіть себе", — зазначив Олександр Вілкул о 00:32.

Інформацію щодо кількості потерпілих і масштабів руйнувань уточнюють.

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Кривой Рог Днепропетровская область обстрелы Александр Вилкул пострадавшие
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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