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Главная Новости дня На Вінниччині померла праправнучка Тараса Шевченка

На Вінниччині померла праправнучка Тараса Шевченка

Ua
Дата публикации 14 августа 2026 01:10
У Ладижині Вінницької області померла праправнучка Шевченка Валентина Сушицька
Валентина Сушицька. Фото: "Поговоримо! Ладижин"

У Ладижині Вінницької області у віці 90 років померла Валентина Соловеївна Сушицька. Вона була праправнучкою Тараса Шевченка. Своїх дітей Кобзар не мав, але його родовід продовжився через сестру Катерину — саме її праправнучкою була Валентина Сушицька.

Про це повідомило видання "Поговоримо! Ладижин", передає Новини.LIVE.

Що відомо про Валентину Сушицьку

Валентина Сушицька народилася в Черкаській області, але згодом жила на Донеччині, працювала в передплатному відділі та була завідувачкою книжкового магазину на машинобудівному заводі.

До Ладижина жінка переїхала, коли її чоловіка перевели на роботу на Ладижинську ТЕС, і прожила в цьому місті 46 років.

Сущицька берегла пам'ять про свого видатного прапрадіда. Вона знала напам'ять велику кількість віршів Тараса Шевченка, зберігала пов'язані з історією Шевченкового роду матеріали, а також сама була поеткою

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Валентина Сушицька біля портрету свого прапрадіда Тараса Шевченка
Праправнучка Тараса Шевченка Валентина Сушицька біля його портрету. Фото: "Поговоримо! Ладижин"

Останні роки свого життя Валентина Сушицька перебувала під наглядом сусідки.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на житомирський футбольний клуб повідомляв про смерть вихованця футбольної академії "Полісся" Максима Баранівського. Хлопцеві було лише 17 років. Причину його смерті не розголошують.

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смерть Тарас Шевченко литература поэт поэзия
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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