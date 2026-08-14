У Ладижині Вінницької області померла праправнучка Шевченка Валентина Сушицька

Валентина Сушицька. Фото: "Поговоримо! Ладижин"

У Ладижині Вінницької області у віці 90 років померла Валентина Соловеївна Сушицька. Вона була праправнучкою Тараса Шевченка. Своїх дітей Кобзар не мав, але його родовід продовжився через сестру Катерину — саме її праправнучкою була Валентина Сушицька.

Про це повідомило видання "Поговоримо! Ладижин", передає Новини.LIVE.

Що відомо про Валентину Сушицьку

Валентина Сушицька народилася в Черкаській області, але згодом жила на Донеччині, працювала в передплатному відділі та була завідувачкою книжкового магазину на машинобудівному заводі.

До Ладижина жінка переїхала, коли її чоловіка перевели на роботу на Ладижинську ТЕС, і прожила в цьому місті 46 років.

Сущицька берегла пам'ять про свого видатного прапрадіда. Вона знала напам'ять велику кількість віршів Тараса Шевченка, зберігала пов'язані з історією Шевченкового роду матеріали, а також сама була поеткою.

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Останні роки свого життя Валентина Сушицька перебувала під наглядом сусідки.

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