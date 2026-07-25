У низці міст України 24 липня 2026 року відбулися мітинги на підтримку Михайла Федорова

Мітинг у Харкові 24 липня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 24 липня, у низці міст України вже в дев'ятий раз відбулися мітинги. Головна вимога учасників акцій незмінна: повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. Такі протести відбулися в Запоріжжі, Харкові та Львові.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Мітинг у Запоріжжі

Люди вийшли із плакатами з написами "Федоров — наш міністр", "Змінюйте систему, а не формат", "Коли навала щодня прориває кордон, на захист сталевих виносять картон", "Федоров + Драпатий = перемога", "Вистоїмо з Михайлом Федоровим", "Поверніть Федорова в МО", "Змінюйте систему, а не реформаторів" тощо.

Акція протесту в Запоріжжі 24 липня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

Один з учасників акції протесту — військовослужбовець із Вільнюса з позивним "Чек". Чоловік зазначив, що відчуває себе українцем, хоча й є іноземцем.

"Бути разом і підтримати молодих жителів — для мене дуже важливо. Я, можливо, нічого такого не роблю, точно не шукаю ім'я героїзму, але мені важливо бути разом з вами... Те, що молоді не мають страху, а мають відповідальність за своє місто, свою державу — для мене мотивація не опускати руки", — заявив воїн.

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Мітинг у Львові

Акція протесту у Львові 24 липня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

Львів'яни на акції протесту тримали в руках картонки з написами "Корупції — ні, Федорову — так", "Міняйте полонених, а не Федорова", "Ефективній обороні — ефективного міністра", "Пане президенте, кожна хвилина затягування вартує комусь життя", "Країні потрібні інновації, країні потрібен Федоров", "Діалог ніби є, але Федоров де?" тощо.

Акція протесту у Львові 24 липня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

Для мітингувальників організували шведський стіл, де можна перекусити кавунами, динями, апельсинами, печивом, цукерками та випити соку.

Шведський стіл для учасників акції протесту у Львові 24 липня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

Протест у Харкові

Акція протесту в Харкові 24 липня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

Одна з учасниць мітингу Ксенія вийшла на акцію в День свого народження. Дівчині виповнилося 20 років.

"Вирішили святкувати День народження тут, бо сьгодні це важливіше", — зазначила іменинниця.

Ксенія на акції протесту в Харкові 24 липня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

На протест люди вийшли з картонками із промовистими написами "Федоров — наш міністр", "Без Федорова — не те", "Під час "заміни" першими воюватимуть дрони? Поверніть Федорова", "Федоров — наш слон" тощо.

Акція протесту в Харкові 24 липня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що 23 липня в Україні теж відбулися мітинги на підтримку Михайла Федорова. Учасники акції позитивно сприйняли призначення Михайла Драпатого замість Олександра Сирського на посаді головнокомандувача. Водночас вони наголосили, що повернення Федорова на посаду очільника Міноборони — обов'язкова вимога.

Також Новини.LIVE з посиланням на заяву голови держави писав, що Володимир Зеленський пропонував Михайлу Федорову посаду віцепрем'єр-міністра з військових новацій. Ексміністр оборони на таку пропозицію не погодився. Він заявивив, що не прийматиме інших посад у владі, адже лише на посаді очільника МОУ можливо реалізувати зміни в оборонній сфері.