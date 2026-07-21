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Главная Новости дня Армія США знову завдає ударів по об'єктах в Ірані

Армія США знову завдає ударів по об'єктах в Ірані

Ua
Дата публикации 21 июля 2026 01:56
Арміія США ввечері 20 липня 2026 року завдала нових ударів по Ірану
Термінова новина

Армір РФ десяту ніч поспіль завдає ударів по Ірану. У неділю, 20 липня, атака почалася о 16:00 за східним часом. Мета Штатів — послабити військові можливості Тегерана.

Про це повідомило Центральне командування США, передає Новини.LIVE.

Увечері 19 липня 2026 року США обстріляли Іран
Скриншот повідомлення Центрального командування США

Мета ударів США по Ірану 

США прагне, аби іранці припинили обстріли суден в Ормузькій протоці. Удари по плавзасобах ставлять під загрозу життя моряків і заважають судноходству.

"Ці удари мають на меті подальше послаблення військового потенціалу Ірану, що використовується для атак на комерційні судна через Ормузьку протоку", — йдеться в повідомленні. 

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Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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