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Армір РФ десяту ніч поспіль завдає ударів по Ірану. У неділю, 20 липня, атака почалася о 16:00 за східним часом. Мета Штатів — послабити військові можливості Тегерана.

Про це повідомило Центральне командування США, передає Новини.LIVE.

Скриншот повідомлення Центрального командування США

Мета ударів США по Ірану

США прагне, аби іранці припинили обстріли суден в Ормузькій протоці. Удари по плавзасобах ставлять під загрозу життя моряків і заважають судноходству.

"Ці удари мають на меті подальше послаблення військового потенціалу Ірану, що використовується для атак на комерційні судна через Ормузьку протоку", — йдеться в повідомленні.