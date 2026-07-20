Зеленський: Сили оборони уразили логістичні об’єкти та нафтобазу в РФ

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Иванна Чайка редактор политических новостей

Українські військові завдали ударів по логістичних об'єктах і нафтобазі в Московському регіоні Росії. Також в акваторії Чорного моря було уражено два танкери тіньового флоту РФ та чотири суховантажні судна.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

За словами глави держави, операцію виконали підрозділи Сил безпілотних систем, розвідки, ракетних військ і артилерії, а також Сил спеціальних операцій.

"Московський регіон. Є результати роботи наших далекобійних санкцій по логістичних об’єктах та нафтобазі. Дякую воїнам Сил безпілотних систем, розвідки, ракетних військ і артилерії, Сил спеціальних операцій. Відстань до цілей від нашого кордону — понад 400 кілометрів", — зазначив Зеленський.

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