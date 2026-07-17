Сибіга заявив про готовність України до перемовин

Андрій Сибіга. Фото: РБК-Україна

Україна готова до проведення зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна в Туреччині, а результатом цих перемовин може стати перемир’я. Наразі дипломатичне вікно можливостей для такої зустрічі залишається відкритим, про що Київ неодноразово сигналізував партнерам та безпосередньо турецькій стороні. Сильну переговорну позицію України забезпечують успіхи на полі бою та ефективні асиметричні операції на території Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ України після переговорів із главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом Андрій Сибіга, передає Новини.LIVE.

Безпека у Чорному морі та військова підтримка

Андрій Сибіга наголосив, що повернути безпеку в Чорне море неможливо без деокупації Криму. Також Україна закликала міжнародних партнерів направити місію спостерігачів до своїх портів, щоб фіксувати постійні російські атаки.

Водночас після саміту НАТО в Анкарі союзники підтвердили виділення Україні допомоги на понад 1,5 мільярда євро. Також Київ і Анкара відновили роботу Спільної комісії з питань оборонно-промислового співробітництва, яка не працювала три роки.

Вільна торгівля з Туреччиною

Важливим кроком у двосторонніх відносинах стала ратифікація Верховною Радою угоди про вільну торгівлю з Туреччиною. За словами міністра, це рішення допоможе збільшити товарообіг, який минулого року досяг майже 8 мільярдів доларів, та відкриє нові ринки для підприємців обох країн.

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"Україна суттєво наростила свої позиції на полі бою. Україна стає все успішнішою в своїх асиметричних операціях на території Росії. І вся ця комбінація елементів суттєво, я так вважаю, посилює нашу переговорну позицію. Тому зараз час сідати за стіл перемовин", — підсумував Андрій Сибіга.