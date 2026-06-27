РФ ударила до господарству на Сумщині: загинув чоловік
27 июня 2026 01:58
Термінова новина
Увечері в п'ятницю, 26 червня, росіяни завдали дронового удару по Сумському району. Безпілотник влучив у приватне домогосподарство на території Верхньосироватської громади. Загинула людина.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Новини.LIVE.
Наслідки обстрілу Сумського району ввечері 26 червня
У господарському приміщенні в момент атаки перебував 66-річний власник. Чоловік загинув на місці.
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