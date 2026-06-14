Буданов обговорив з астрофізиком США технології для післявоєнної відбудови

Очільник ОП Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов / Telegram

Керівник Офісу президента Кирило Буданов провів зустріч з американським астрофізиком Полом Саттером. Сторони обговорили підходи до післявоєнного відновлення України та роль інновацій у процесі відбудови. Окрему увагу приділили енергетичній безпеці, інфраструктурі та науково-технологічній співпраці зі США.

Про це повідомив Кирило Буданов, передає Новини.LIVE.

Допис Кирила Буданова. Фото: скриншот

Буданов і Пол Саттер обговорили відновлення України після війни

Під час зустрічі йшлося про необхідність застосування науково обґрунтованих рішень для відновлення країни. Зокрема, розглядалися сучасні підходи до виробництва та розподілу електроенергії, які можуть бути більш стійкими до ракетних атак.

Окремо сторони обговорили технології фіторемедіації — очищення ґрунтів, забруднених унаслідок бойових дій, за допомогою рослин.

Кирило Буданов та Пол Саттер. Фото: Кирило Буданов / Telegram

Також ішлося про можливе залучення американських науковців, інженерів і технічних експертів до консультацій українських громад та органів влади під час відновлення інфраструктури.

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Крім того, обговорювалися перспективи довгострокової співпраці між університетами України та США, зокрема у сфері штучного інтелекту та deep tech-напрямів.

Буданов наголосив, що наука та технології мають стати основою відбудови України.

"Науковий потенціал і передові технології зроблять відновлену цивільну інфраструктуру України стійкою, сучасною та захищеною", — зазначив Буданов.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно Буданов анонсував зміни для прифронтових територій. Йдеться про закон про спецстатус. Вже створюється міжвідомча робоча група для негайного напрацювання єдиного комплексного закону про спеціальний правовий статус та регулювання діяльності на прифронтових територіях.

Крім того, на прифронтових територіях діятимуть нові правила. Він наголосив, що умови життя на прифронтових територіях вже не відповідають реальним потребам населення.