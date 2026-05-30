РФ обстріляла Полтавський район: травмувалися люди

Упродовж вечора п'ятниці, 29 травня, зафіксували падіння уламків та влучання ворожих БпЛА на кількох локаціях Полтавського району. Є пошкодження. Спалахнули пожежі — їх загасили рятувальники.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає Новини.LIVE.

Наслідки обстрілу Полтавського району ввечері 29 травня

Серед пошкоджених об'єктів приватні будинки, будівля амбулаторії, господарчі будівлі, автомобілі та лінії електропередач. Відомо про двох постраждалих. Медики надали їм допомогу на місці.

