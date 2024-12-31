Комендантский час в новогоднюю ночь 2025 — как накажут нарушителей

Сотрудники полиции. Иллюстративное фото: Украинская правда

Полиция будет контролировать соблюдение комендантского часа в новогоднюю ночь. Нарушителей могут задерживать и доставлять в отделения.

Об этом заявил начальник Департамента превентивной деятельности Нацполиции Максим Ахрамеев в эфире телемарафона "Єдині новини" во вторник, 31 декабря.

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По словам Ахрамеева, в случае нарушения комендантского часа человека могут задержать и доставить в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

"Национальная полиция, все патрули будут реагировать на граждан, находящихся на улицах во время комендантского часа. Мы будем относиться с пониманием к людям, ведь бывают разные причины. Если это была неотложная необходимость или нужно было обратиться в больницу, или по каким-то другим причинам — мы будем это учитывать", — подчеркнул полицейский.

Начальник Департамента превентивной деятельности добавил, что законодательство не предусматривает прямой ответственности за нарушение комендантского часа.

Ахрамеев отметил, что с 24 декабря полиция усилила меры безопасности, привлекая максимальное количество личного состава к патрулированию мест массового скопления людей и автодорог.

"Мы работаем в каждом регионе, и в каждом регионе есть своя специфика. Есть области, где ведутся боевые действия, а также приграничные с РФ зоны. Там действуют особые условия несения службы", — подытожил он.

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