Трамп объяснил, почему республиканцы не победили на выборах в Конгресс

Президент США Дональд Трамп. Фото: reuters.com

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему республиканцы потерпели поражение на выборах в Конгресс, хотя ранее побеждали. По мнению американского лидера, они неправильно взаимодействовали.

Об этом со ссылкой на первое после промежуточных выборов интервью президента США Дональда Трампа программе 60 Minutes сообщает Новини.LIVE.

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Причина поражения республиканцев

Корреспондент Росс Даута спросил у Трампа, почему республиканцам не удалось победить.

"Думаю, причина в неудачной коммуникации", — отметил президент США.

Выборы в Конгресс

Промежуточные выборы в Конгресс состоялись в ночь на 4 ноября. Демократическая партия опередила республиканцев, получив большинство в нижней и верхней палатах: 253 места в Палате представителей, 54 — в Сенате.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что на избирательных бюллетенях должно было быть указано его имя. По мнению американского лидера, тогда Республиканская партия получила бы значительное преимущество на выборах.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что президент США Дональд Трамп признал результаты промежуточных выборов. Политик заявил о готовности к сотрудничеству с демократами. Кроме того, он вспомнил покойного сенатора Лидси Грэма, отметив, что тот, если бы был жив, одержал бы победу.

Также Новини.LIVE со ссылкой на интервью ZDF сообщал, как отреагировал на результаты промежуточных выборов в США Президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства надеется на положительные изменения. И республиканцев, и демократов он поблагодарил за поддержку.