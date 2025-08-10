В США умер астронавт, который сказал легендарную фразу: Хьюстон, у нас проблемы

Астронавт NASA Джим Ловелл. Фото: NASA

Астронавт Джим Ловелл, который руководил миссией "Аполлон-13" и безопасно вернулся на Землю в 1970 году, умер в возрасте 97 лет в кругу семьи. В NASA заявили, что этот легендарный астронавт, который дважды был на Луне, но так и не высадился с корабля, "превратил потенциальную трагедию в успех" из-за взрыва на борту космического аппарата.

О необычной судьбе астронавта сообщает BBC.

Реклама

Читайте также:

Как Джим Ловелл стал астронавтом

Парень с детства увлекался самолетами, ракетами и двигателями. Уже в 16 лет он запускал самодельные ракеты, с помощью учителя естествознания, посреди большого поля в Висконсине, ведь в этом штате он жил.

Оставшись без отца, который погиб в автокатастрофе, его семье пришлось тяжело. Парню не светило получить высшее образование, ведь мать, которая работала на двух работах, едва зарабатывала на жизнь.

Выход нашелся в ВМС США, которые после Второй мировой войны стремились к новым пилотам. Они не строили ракеты, но по крайней мере летали. Ловелл зарегистрировался для участия в программе, которая отправила его в колледж за счет военных, одновременно обучаясь на пилота-истребителя.

Через два года он рискнул и перешел в Военно-морскую академию в Аннаполисе, что на берегу Чесапикского залива, в надежде работать со своими любимыми ракетами.

Путь к Луне

Команда "Аполлон-13". Фото: NASA

В 1958 году США стали продвигать космическую программу и Джим Ловелл подал заявку в NASA. Только через четыре года после изнурительных медицинских тестов, NASA объявило о своей "новой девятке", в которую попал Джим Ловелл.

Его первое космическое путешествие состоялось на борту двухместного корабля "Джемини-7". Ловелл и его коллега-астронавт Фрэнк Борман позавтракали стейком с яйцами и взлетели.

Их миссия: выяснить, смогут ли люди выжить две недели в космосе. Если нет, то Луна будет недосягаемой.

После установления рекорда выносливости, следующим полетом Ловелла было командование "Джемини-12" вместе с новичком в космосе Баззом Олдрином.

На этот раз они доказали, что человек может работать вне космического корабля. Олдрин неуклюже вскарабкался в пустоту, проведя пять часов, фотографируя звезды.

Десятки миллионов людей наблюдали по телевизору, как Ловелл и двое других астронавтов спустились обратно в Тихий океан, и этот момент стал одним из самых известных в истории космических путешествий.

Ловелл, который также участвовал в миссии "Аполлон-8", был первым человеком, который дважды побывал на Луне, но так и не высадился.

Исполняющий обязанности главы NASA Шон Даффи заявил, что Ловелл помог космической программе США "проложить исторический путь".

"Хьюстон, у нас проблема"

Место взрыва на космическом корабле астронавтов миссии "Аполлон-13". Фото: Кадр из видео

В апреле 1970 года настала очередь Джима Ловелла добраться до Луны в составе миссии "Аполлон-13". Астронавты были на расстоянии 321 тысяча километров от Земли, и почти добрались до Луны.

Команде нужно было перемешать резервуары с жизненно важным кислородом и водородом. Это должна была быть обычная процедура, но командный модуль "Одиссей" вздрогнул. Давление кислорода упало, и питание отключилось.

"Я считаю, что у нас здесь возникла проблема", — сказал коллега Ловелла Джек Свигерт Свайгерт. Ловеллу пришлось повторить сообщение ошеломленному центру управления полетами: "Хьюстон, у нас проблема".

Третий член экипажа Фред Гейз и Ловелл безумно работали над запуском лунного модуля "Водолей", который им удалось задействовать, чтобы вернуться на Землю. Модуль не планировалось использовать, пока они не доберутся до Луны. У него не было теплового экрана, поэтому его нельзя было использовать для возвращения в атмосферу Земли. Но он мог бы поддерживать их жизнь до того момента, когда астронавты попадут в атмосферу.

Спасение членов экипажа "Аполлон-13". Фото: Кадр из видео

Прошло несколько дней, прежде чем астронавты на хромающем аппарате вернулись к границам земной атмосферы. Они снова поднялись на борт "Одиссеи" и молились, чтобы тепловой экран не был поврежден и команде удалось успешно вернуться домой.

Эта миссия стала самым большим провалом NASA и, несомненно, ее лучшим временем.

Что было после аварии

Джим Ловелл дает интервью BBC. Фото: Кадр из видео

Ловелл ушел в отставку из военно-морского флота в 1973 году и выбрал тихую жизнь, работая в буксировочной компании Bay-Houston, выступая с речами и занимая должность президента Национальной ассоциации скаутов-орлов.

Его книга "Затерянная луна: Опасное путешествие Аполлона-13" стала известным фильмом 1995 года с Томом Хэнксом в главной роли Джима Ловелла.

Для фильма режиссер попросил его переодеться адмиралом. Это было для эпизодической сцены, где он пожимает руку Хэнксу, когда экипаж спасали из моря. Но актер согласился только на свою капитанскую форму.

"Я ушел в отставку капитаном, — настаивал он, — и капитаном я буду".

Ранее сообщалось, что астрономы зафиксировали суперземлю в зоне жизни далекой звезды, похожей на Солнце. Для этого они применили революционный метод наблюдения.

Также мы писали, что в США успешно протестировали солнечные панели нового поколения. Они могут питать лунную станцию NASA — Lunar Gateway.