Польше невыгодно ссориться с Украиной: эксперт указал на нюанс

Премьер-министр Польши Дональд Туск слушает президента Кароля Навроцкого. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

По мнению экономиста Олега Пендзина, нынешнее обострение отношений между Украиной и Польшей является лишь временным предвыборным инструментом польских политиков, хотя на практике украинская логистика уже несет убытки из-за двухмесячной блокировки грузовиков «Укрпочты» на границе. Желание заработать на послевоенном восстановлении Украины и получить финансирование от Евросоюза удержит Польшу от разрыва стратегических связей с Киевом.

Такое мнение Олег Пендзин высказал в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE.

Польша хочет участвовать в восстановлении Украины после войны

Олег Пендзин во время интервью для «Новости.LIVE» призвал не воспринимать соседнее государство как глобальную экономическую угрозу для нашего экспорта. По его мнению, проблема искусственно раздувается ради электората.

«Послушайте, давайте не будем демонизировать поляков. Абсолютно. Да. Польша — большой друг Украины, действительно», — подчеркнул аналитик.

Он объясняет, что антиукраинская риторика сейчас просто выгодна определенным кандидатам в Польше.

«Польский политикум очень, ну, действительно поляризован. Там есть, действительно, достаточно большой слой польского общества, связанный с аграрным сектором, который не хочет украинской сельскохозяйственной продукции и который на сегодняшний день, по сути, является той самой социальной базой тех политиков, которые сегодня обостряют отношения. Особенно в преддверии выборов, которые должны определить имя нового премьер-министра Польши. Все это выглядит скорее как политические технологии, когда за счет обострения отношений с Украиной кто-то хочет одержать внутреннюю польскую политическую победу», — пояснил Олег Пендзин.

Несмотря ни на что, разрыв стратегических связей между государствами невозможен, как отмечает Олег Пендзин, ведь Варшава имеет огромные финансовые амбиции в отношении нашей страны.

«Но нужно понимать следующее. Поляки очень сильно заинтересованы в участии в восстановлении Украины», — подчеркивает эксперт.

Он уверен, что компромисс, вероятно, найдут уже во время предстоящей международной конференции в Гданьске.

«Эта конференция в Гданьске, я думаю, пройдет достаточно спокойно, несмотря на все эти политические колебания», — прогнозирует Пендзинж.

Он напоминает, что на этом мероприятии Польша выступает преимущественно в роли принимающей стороны, тогда как ключевыми участниками процесса будут Брюссель, десятки других государств и представители крупного бизнеса.

«И в интересах поляков максимально обеспечить, чтобы их не лишили европейских денег на восстановление Украины. Потому что нужно понимать, что для них это достаточно большая возможность заработать», — резюмирует экономист.

Ради этих будущих доходов польские политики обязательно попытаются сгладить все созданные ими же конфликты.

«Поэтому в данной ситуации мы с вами точно увидим в Гданьске попытки активного примирения, поиск каких-то методов, чтобы снять напряжение», — убежден Пендзин.

Новини.LIVE освещали обострение дипломатических отношений между Украиной и Польшей. Поводом послужил указ Владимира Зеленского, который по просьбе самих бойцов ССО утвердил присвоение военной части имени Героев УПА. Польский президент Кароль Навроцкий расценил это как личное оскорбление и лишил украинского коллегу Ордена Белого Орла.

Зеленский назвал действия Навроцкого предвыборным инструментом во внутренней политической борьбе в Польше перед кампанией 2027 года и 20 июня 2026 года демонстративно вернул орден Варшаве через «Новую почту». Украинский президент подчеркнул иронию ситуации, отметив, что Киев не цепляется за награду, которая также принадлежала Екатерине II и Бенито Муссолини. Украинскую позицию солидарно поддержали Андрей Сибига, Игорь Жовква и Кирилл Буданов, которые также вернули свои польские награды в знак протеста против недружественного поступка союзника.

Также канцелярия президента Польши выступила с официальным разъяснением, почему орденом до сих пор обладают противоречивые исторические фигуры, проводившие антипольскую политику. Чиновница Агнешка Енджак заявила, что нормы польского права не позволяют лишать орденов умерших лиц, поэтому имена Екатерины II и Муссолини юридически не могут быть исключены из реестров.