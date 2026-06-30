Покушение в Монако: что известно о взорванном олигархе Ермолаеве

Вадим Ермолаев. Фото: Forbes

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

В Монако продолжается расследование теракта, в частности взрыва самодельного устройства с болтами в жилом доме, в результате которого тяжелые ранения получил бывший украинский мультимиллионер Вадим Ермолаев и его семья. Политолог Андрей Миселюк связываетсвязывает покушение с широким кругом коммерческих интересов девелопера, который ещё в 2017 году сменил паспорт Украины на гражданство Кипра ради международной защиты, но впоследствии попал под санкции СНБО из-за торговли в оккупированном Крыму.

Об этом Андрей Миселюк эксклюзивно рассказал в эфире Ранок.LIVE.

Чем занимался Вадим Ермолаев, которого взорвали в Монако

Директор Института социально-политического проектирования «Диалог», политолог Андрей Миселюк подчеркнул, что официальной информации об этом инциденте пока крайне мало, как и информации о Вадиме Ермолаеве. Однако у олигарха были мощные связи с российским рынком, и он считается влиятельным бизнесменом в Днепре.

«Действительно, он входил в топ-100 крупнейших украинских бизнесменов. И, разве что, можно добавить, что в Днепре он был известен как один из крупнейших застройщиков, то есть, конечно, это был очень влиятельный человек. И, учитывая то, что у него были связи, ну, в том числе, с российским рынком, мы видим, что он в Крыму вел активную предпринимательскую деятельность после оккупации Крыма. То есть, конечно, такое решение, касающееся введения санкций в его отношении, здесь выглядит достаточно логично», — сообщил Андрей Миселюк.

Санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины были введены президентом Владимиром Зеленским в декабре 2023 года. Их связывают с алкогольным бизнесом олигарха на временно оккупированном полуострове.

Размышляя о связях потерпевшего с известными днепропетровскими кланами и группой «Приват», Андрей Миселюк отметил, что у Ермолаева было отдельное направление бизнеса.

«Ну, насколько я понимаю, собственно говоря, у него был свой сегмент. Собственно говоря, он был застройщиком. И учитывая то, что в Днепре группы, конечно, больше всего контактируют между собой, то какие-то у него дела вполне возможно могли быть с группой «Приват». Ну, но что касается каких-то там громких скандалов, то он, ну, не был замечен в этом, по крайней мере, последние 5–7 лет», — заявил политолог.

Он также добавил, что Ермолаев никогда не занимал лидерских позиций в публичных политических процессах страны, по сравнению с Игорем Коломойским и его активностью во время и после Революции Достоинства, поэтому считает, что они совершенно по-разному влияли на государство в политическом плане.

Что касается мотивов преступления, совершенного в Монако, которое местные власти назвали первым терактом в своей истории, Андрей Миселюк подтверждает, что общим фактором здесь, возможно, является конфликт финансовых интересов.

«Разве что у людей действительно были интересы в разных сферах. И они могли, действительно, быть — я имею в виду, покушения, связанные с их бизнес-деятельностью. То есть у них были и конкуренты, и враги. Ну, а что касается вот этого инцидента в Монако, то, как Вы тоже говорили, этому князю тоже мешал глава правительства, что, действительно, это первый раз в истории княжества. И это, конечно, стало неким шоком для Монако», — подытожил Миселюк.

Каким бизнесом занимался Вадим Ермолаев

Со своей стороны, сам Вадим Ермолаев ранее объяснял изданию Forbes, что еще в 2017 году полностью отказался от украинского гражданства в пользу кипрского паспорта якобы из-за несовершенства отечественных судебной и налоговой систем и необходимости в международной защите.

Поскольку правила журнала предусматривают включение в рейтинг самых богатых исключительно граждан Украины, мультимиллионер впоследствии выбыл из этого списка. Несмотря на эмиграцию, бизнесмен утверждал, что во время войны проводит в Украине всё разрешённое законом время, очень любит её и планирует масштабно развивать здесь проект после окончания боевых действий.

Определенные репутационные проблемы настигли девелопера после расследования «Украинской правды» о «Батальоне Монако», когда ГБР начало изучать законность выезда 84 состоятельных граждан, однако статус отца четверых детей и иностранное подданство уберегли его от претензий правоохранителей.

Кроме того, летом против него развернули медийную кампанию с обвинениями в работе на РФ, на что олигарх пообещал ответить судебными исками. В то же время его компания обратилась в Хозяйственный суд Днепропетровской области с требованием взыскать с России 259 миллионов гривен компенсации за частный самолет Gulfstream G150, уничтоженный россиянами во время удара по аэропорту Днепра.

Также в Forbes писали, что из-за влияния бизнес-группы Ермолаева «Алеф» на архитектуру Днепра в городе его называют человеком, «изменившим его облик». После 12 лет простоя возобновилось строительство многофункционального комплекса «Брама», где одна из 54-этажных башен должна стать самым высоким жилым небоскребом Украины, а также построили Ermolaev Center площадью 32 тысячи квадратных метров с первыми в стране автоматизированными паркингами.

Арендные доходы бизнесмена как топ-рантье от ТРЦ «МИСТ-сити», «Каскад-плаза» и ТБЦ «Босфор» составляли 16 миллионов долларов в год.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, вечером 29 июня в Монако произошел взрыв в жилом доме, в результате которого по меньшей мере трое человек получили ранения.

По предварительным данным, правоохранительные органы рассматривают инцидент как вероятный террористический акт. Сообщается, что среди тяжело раненых находятся украинский олигарх Вадим Ермолаев и члены его семьи.

По информации следствия, неизвестный оставил рюкзак со взрывным устройством в вестибюле дома, расположенного недалеко от границы Монако с Францией. После этого подозреваемый покинул место происшествия пешком и скрылся.

После взрыва в регионе объявили план перехвата для поиска вероятного исполнителя, а также активировали экстренный «красный план». Обстоятельства происшествия и все детали инцидента устанавливают правоохранительные органы.