Погода в Украине: синоптик Диденко предупредила о жаре до +32 °C и грозах

Женщина с собакой. Фото: Reuters

Альбина Заречная Редактор

В пятницу, 17 июля, в Украине будет преобладать солнечная и теплая погода. В большинстве областей осадков не прогнозируется, а температура воздуха местами поднимется до +32 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Синоптик Диденко рассказала, чего ожидать в выходные

По ее прогнозу, днем столбики термометров будут показывать +25...+29 °C. Жарче всего будет в Закарпатье и в южных областях, где воздух прогреется до +27...+32 °C. Немного прохладнее ожидается на северо-востоке страны — +22...+24 °C.

Сухую и стабильную погоду обеспечит антициклон Laurent. Лишь на юго-востоке Украины из-за влияния холодного атмосферного фронта возможны кратковременные грозовые дожди.

По словам Диденко, в выходные большинство регионов также будет находиться под влиянием солнечной и сухой погоды. В то же время в воскресенье, 19 июля, в западных областях прогнозируются грозы, местами сильные ливни и шквалы.

В Киеве в пятницу ожидается солнечная погода без осадков. Температура воздуха днем составит около +25 °C, что создаст комфортные условия для отдыха и работы на открытом воздухе.

Синоптическая карта на 17 июля. Фото: Наталья Диденко/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в ближайшие дни в Украине ожидается потепление — температура воздуха повысится до +29 °C. В большинстве регионов будет преобладать сухая погода, а количество осадков уменьшится. В то же время синоптики советуют позаботиться о защите от ультрафиолетового излучения во время пребывания на солнце.

Новини.LIVE писали, что в конце второй декады месяца прогнозируется нестабильная магнитная активность с колебаниями силы бури. В этот период специалисты советуют избегать чрезмерных нагрузок и внимательнее относиться к своему самочувствию. Наибольшее воздействие ожидается в конце месяца — тогда Землю может накрыть мощная магнитная буря самого высокого уровня, которая способна повлиять на состояние здоровья людей.