Подразделение само выбрало название "Герои УПА": Зеленский об указе

Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что присвоение одной из воинских частей имени Героев УПА было инициативой самих бойцов, которую глава государства лишь утвердил соответствующим указом. Комментируя недовольство Варшавы, Зеленский заявил, что нынешний польский президент Кароль Навроцкий фактически использует антиукраинскую риторику как инструмент внутренней политической борьбы в преддверии выборов премьер-министра в 2027 году.

Такое мнение он высказал в интервью для телемарафона «Единые новости», цитирует Новини.LIVE.

Название в честь УПА военные выбрали самостоятельно — Зеленский

Президент подчеркнул, что за время полномасштабной войны подписал сотни подобных указов и ни разу не навязывал собственные варианты или личные предпочтения.

«Мы защищаем Польшу, мы защищаем Европу сейчас — а не наоборот. Наши бойцы защищают, и гибнут украинцы. И когда они выбирают для себя название — они выбрали это название», — отметил глава государства, добавив, что полностью берет на себя ответственность за утверждение этого решения и считает его правильным.

Острая реакция Варшавы на это событие, по словам Зеленского, была продиктована не исторической справедливостью, а внутренней политикой. Он убежден, что польский президент Кароль Навроцкий начал предвыборную кампанию перед парламентскими выборами 2027 года. Таким образом, как считает Зеленский, глава Польши пытается завоевать премьерское кресло для своей политической силы, конкурируя с нынешним главой правительства Туском, и делает это путем разжигания ненависти к украинцам. Эту стратегию Владимир Зеленский сравнил с действиями венгерского лидера Виктора Орбана, предсказав, что впоследствии она приведет к плачевному исходу для ее инициаторов.

Именно из-за этого глава Украины даже остановил попытку дипломатического урегулирования на уровне своего офиса. Руководитель Офиса президента Буданов и первый заместитель Кислица предлагали отправиться в администрацию Кароля, чтобы урегулировать разногласия. Однако Зеленский запретил им это делать, сказав: «Вы не решите этот вопрос».

В то же время Киев готов удовлетворить требование о возвращении польского ордена, который в свое время предыдущий президент Польши вручил не лично Зеленскому, а народу и армии Украины. «Они попросили орден — передадим им орден. Это не вопрос», — констатировал украинский лидер.

Украина не реагировала на провокационные выпады Польши

Также Зеленский впервые раскрыл детали своего официального визита в Польшу. Тогда во время рукопожатия польский коллега подарил ему книгу «Волынская трагедия». Президент Украины не стал устраивать из этого публичный скандал или заявлять об инциденте на пресс-конференции. Со своей стороны украинские власти сознательно не поднимают сложные исторические темы, в частности касающиеся деятельности Армии Крайовой, бойцы которой участвовали в убийствах украинского гражданского населения в годы Второй мировой войны и в послевоенный период.

Отдельно Владимир Зеленский отметил, что за год пребывания в должности Кароль Навроцкий ни разу не посетил Украину, хотя постоянно говорит о её поддержке. В отличие от него, польский премьер-министр бывал здесь неоднократно. Владимир Зеленский публично пригласил Навроцкого приехать в Украину, чтобы обсудить все проблемные аспекты и проявить уважение к соседнему государству. Основой для межгосударственного диалога должно стать противодействие российской агрессии.

«Президенту Польши нужно найти время и приехать в Украину. Это проявление уважения к нашему государству. Приехать, обсудить все вопросы, снять все вопросы. Все сразу не снимется. Ну, это правильно. А я всегда говорю, что я готов», — пояснил Зеленский.

Новини.LIVE ранее сообщали, что дипломатический скандал между Киевом и Варшавой стремительно обострился. Президент Польши Кароль Навроцкий принял решение лишить президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды — Ордена Белого Орла — в связи с присвоением одному из подразделений ССО почетного наименования «имени Героев УПА».

В ответ на это 20 июня 2026 года Владимир Зеленский отправил орден обратно Навроцкому, воспользовавшись услугами «Новой почты». Президент Украины иронично заметил: если этот символ до сих пор остаётся у Екатерины II, Бенито Муссолини и Герхарда Шредера, то Украина не собирается спорить. В знак солидарности от своих польских наград официально отказались министр иностранных дел Андрей Сибига, заместитель главы ОП Игорь Жовква и глава Офиса президента Кирилл Буданов. Последний назвал действия Варшавы недружественным актом, наносящим ущерб двусторонним отношениям.

Этот демарш поддержали и другие ведущие украинские деятели и бывшие лидеры государства. В частности, награду вернул второй президент Леонид Кучма, а также третий президент Виктор Ющенко и пятый президент Петр Порошенко официально отказались от своих орденов «Белого Орла», отметив, что решение польских властей является политически мотивированным и оскорбляет весь украинский народ, ведущий тяжелую войну против агрессора. К протесту присоединились бывший посол Украины в Польше Василий Зварич и даже бывший польский депутат Сейма Петр Фоглер, который демонстративно вернул Каролю Навроцкому свой «Золотой крест заслуг». Между тем глава МИД Андрей Сибига в эфире ICTV констатировал, что на фоне этого исторического спора в Польше фиксируется опасный рост антиукраинских настроений, включая случаи буллинга украинских детей в школах и бытовые конфликты.