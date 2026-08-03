Подготовка к холодам без денег: тепловики до сих пор ждут выплат

Энергетик на фоне объекта, разрушенного в результате обстрелов. Фото: УНИАН

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Украинские теплоснабжающие предприятия до сих пор не получили от государства компенсацию разницы в тарифах за прошлую зиму, более того — центральные власти даже не подсчитали точную сумму этой задолженности. Накануне предстоящего осенне-зимнего периода задолженность перед коммунальными предприятиями уже составляла 72 миллиарда гривен, что ставит под угрозу подготовку к новым холодам.

Такое заявление в эфире Ранок.LIVE сделала советник председателя Ассоциации городов Украины Оксана Продан.

Отопительный сезон под угрозой из-за долгов правительства

На фоне приближения холодов отечественные предприятия теплоснабжения сталкиваются с критической нехваткой финансирования из-за невыполнения государством своих обязательств. Советник председателя Ассоциации городов Украины Оксана Продан в эфире Ранок.LIVE сообщила, что центральные органы власти до сих пор не компенсировали коммунальщикам средства за разницу в тарифах. АМУ неоднократно направляла соответствующие обращения к правительственным чиновникам, требуя выполнить часть задач по обеспечению стабильного прохождения зимы.

По словам чиновницы, задолженность перед коммунальными предприятиями достигает колоссальных масштабов. Речь идет о почти 100 миллиардах гривен накопленных долгов за предыдущие отопительные сезоны, срок которых местами тянется до 25-26 лет.

Только по состоянию на начало прошлой зимы государство не выплатило 72 миллиарда гривен тарифной разницы. При этом финансовые итоги самого тяжелого в истории независимости осенне-зимнего периода остаются неизвестными.

"В прошедшем отопительном сезоне государство даже не зафиксировало, сколько оно задолжало коммунальным предприятиям", — подчеркнула Продан.

Отдельным вызовом для общин стала искусственная остановка развития альтернативной энергетики на местах. Как пояснила советник председателя АМУ, с 1 апреля текущего года предыдущий состав правительства фактически заблокировал работу когенерации по всей стране. Причиной стала ценовая политика в отношении природного газа, поставляемого для отопления бюджетных организаций. Такие действия бывших чиновников создали значительные препятствия для своевременной модернизации тепловых сетей.

Кроме того, громкие обещания финансовой помощи часто не подкреплялись реальными перечислениями. В качестве примера Продан напомнила о публичных заявлениях премьер-министра о готовности правительства направить 60 миллиардов гривен на поддержку Киева для восстановления объектов, разрушенных обстрелами РФ.

"В результате мы с вами знаем, что ни копейки выделено не было", — констатировала представительница Ассоциации.

Тепловики ожидают, что власть определит точную сумму долга и начнет выплаты до наступления холодов, ведь без денег проводить ремонтные работы невозможно. В АМУ отмечают, что времени остается крайне мало, поэтому необходимо прекратить перекладывать ответственность и совместно искать реальные решения.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, по оценкам специалистов, у Украины есть шансы подойти к предстоящей зиме лучше подготовленной, чем в предыдущие годы полномасштабного вторжения. Впрочем, это не гарантирует легкого перенесения холодов — предстоящий сезон уже называют одним из самых тяжелых, поскольку ключевая угроза заключается не столько в дефиците электроэнергии, сколько в способности защитить энергетические объекты от потенциальных новых атак со стороны РФ.

Дополнительным вызовом для энергетической устойчивости остаются и внутренние факторы. В частности, как отметил в эфире программы «Киевское время» бывший глава Министерства топлива и энергетики Юрий Продан, кадровые и структурные преобразования в правительстве непосредственно перед началом отопительного сезона создают угрозу для его своевременного запуска. По его словам, подобные решения грозят затягиванием финансирования и общим торможением процессов подготовки энергосистемы к зиме.