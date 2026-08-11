Под ударом оказалась 21 локация: сколько целей не сбила ПВО

Военнослужащий ВСУ запускает дрон. Фото: Генштаб ВСУ

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить или подавить средствами РЭБ 98 российских беспилотников во время масштабной атаки на северные, южные и восточные регионы. Основными целями стали Запорожская и Киевская области.

Об этом сообщили в пресс-службе Командования Воздушных сил ВСУ, передает Новини.LIVE.

Чем Россия атаковала Украину в ночь на 11 августа

Главными целями массированного воздушного удара, начавшегося в 18:00 10 августа и продолжившегося ночью 11 августа, стали Киевская область и Запорожье. Противник выпустил баллистические ракеты "Искандер-М" и KN-23, а также противокорабельные "Цирконы" из Курской, Ростовской, Воронежской и Орловской областей РФ.

Одновременно Украину атаковали 120 беспилотников. Среди них были "Герберы", дроны-имитаторы "Пародия" и Shahed, большинство из которых были реактивными. БПЛА запускали из российских городов Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского (АР Крым).

Статистика сбитых целей. Фото: Воздушные силы ВСУ

По предварительным данным на 09:00, защитникам удалось сбить или подавить 98 вражеских дронов.

Зафиксированы прямые попадания по 21 объекту. Еще на пяти объектах упали обломки сбитых целей.

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 11 августа российские войска нанесли очередной массированный удар по территории Украины, под прицелом которого оказались несколько регионов. В частности, в Киеве и ряде других городов прогремели взрывы из-за запуска противником баллистических ракет.

В то же время сильные разрушения понесло Запорожье, которое враг атаковал с применением ракет и управляемых авиационных бомб. Погибли шесть человек, а еще почти два десятка горожан получили ранения.

Между тем дефицит ракет-перехватчиков для комплексов Patriot создает серьезную угрозу затягивания войны как минимум до 2027 года, ведь Кремль не согласится на мирные договоренности, пока Украина будет уязвима перед баллистическим вооружением. ISW раскрыл планы Путина в отношении Украины.