Певец MONATIK на фестивале UKRFEST в Риге рассказал об украинском вайбе

Дмитрий MONATIK. Фото: скриншот из видео

Известный украинский исполнитель MONATIK поделился впечатлениями от восторженного приема латвийской и украинской публики на масштабном фестивале UKRFEST в Риге и вспомнил свой уникальный опыт организации праздничного шоу ко Дню Независимости Украины на Софийской площади. Также артист выразил глубокую благодарность украинским военным за возможность продолжать развивать национальную культуру.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на комментарий MONATIKа главному редактору Елене Халик после его выступления на фестивале UKRFEST.

Украинский вайб в Латвии

Исполнитель сумел в полной мере ощутить невероятную энергетику зарубежной аудитории сразу после завершения своего выступления.

"Я чувствую, что здесь очень крутой украинский вайб. Наши люди очень громкие", — рассказал артист.

MONATIK подчеркнул, что его команда приехала на это мероприятие с особым зарядом бодрости, чтобы привезти за границу настоящий украинский дух.

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Организация праздничного шоу на Софийской

Уже через несколько недель наша страна будет отмечать тридцать пятую годовщину своей независимости, хотя воспоминания о прошлых юбилеях еще очень свежи. Певец принимал непосредственное участие в качестве музыкального продюсера в подготовке грандиозного концерта на Софийской площади в 2019 году.

"Там было задействовано очень много людей, режиссером была Катя Царик, а я был музыкальным продюсером, который собирал это попурри в одну песню, что было, кажется, непосильной задачей. Но это удалось. Я никогда этого не забуду. Это был интересный эксперимент", — поделился воспоминаниями певец.

Благодарность украинским защитникам

Отдельно MONATIK пожелал украинскому народу как можно скорейшего обретения настоящего спокойствия и мира.

"Я очень хочу, чтобы совсем скоро День Независимости мы ещё и праздновали как день мира, день победы, день спокойствия и настоящей нашей свободной Независимости. Я этого желаю нам всем. За это каждый день стоят наши военные, которым честь и слава, и благодарность за то, чтобы будущие поколения детей могли свободно дышать на родной земле", — подчеркнул певец.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, в столице Латвии Риге состоялся масштабный украинский фестиваль UKRFEST, который собрал украинцев из разных стран мира. Мероприятие стало платформой для поддержки украинской культуры, объединения диаспоры и помощи военным, а на сцене выступили известные исполнители Jerry Heil, Ирина Билык и команда MONATIK, которая завершила мероприятие совместным исполнением гимна вместе с залом.

Также мы сообщали, что украинский певец Иво Бобул поделился впечатлениями от выступления в Риге на фестивале UkrFest и поблагодарил Латвию за отношение к Украине. Иво Бобул отметил, что более 30 лет не был в Латвии и был приятно удивлен тёплым приёмом и поддержкой зрителей.