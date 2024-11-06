Выборы в США — украинцы опубликовали множество мемов о Дональде Трампе

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Украинцы активно реагируют на победу Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки. В сети публикуют мемы.

Новини.LIVE собрали мемы о победе Трампа на выборах в США.

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Некоторые пользователи грустят, вспоминая все резкие высказывания республиканца об Украине. А другие предлагают порадоваться.

Мем о победе Трампа на выборах США. Фото: соцсети

Мем о победе Трампа на выборах США. Фото: соцсети

Мем о победе Трампа на выборах США. Фото: соцсети

Мем о победе Трампа на выборах США. Фото: соцсети

Мем о победе Трампа на выборах США. Фото: соцсети

Мем о победе Трампа на выборах США. Фото: соцсети

Мем о победе Трампа на выборах США. Фото: соцсети

Мем о победе Трампа на выборах США. Фото: соцсети

Мем о победе Трампа на выборах США. Фото: соцсети

Мем о победе Трампа на выборах США. Фото: соцсети

Мем о победе Трампа на выборах США. Фото: соцсети

Мем о победе Трампа на выборах США. Фото: соцсети

Мем о победе Трампа на выборах США. Фото: соцсети

Мем о победе Трампа на выборах США. Фото: соцсети

Мем о победе Трампа на выборах США. Фото: соцсети

Мем о победе Трампа на выборах США. Фото: соцсети

Напомним, Республиканская партия полностью перешла под контроль Дональда Трампа. Он окружил себя советниками и чиновниками, полностью поддерживающими его политические взгляды, не ограничивая его влияние.

Также министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил свою реакцию на победу Дональда Трампа на выборах в США.