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Победа Трампа на выборах — как мир поздравляет президента США

6 ноября 2024 13:39
Карина Приходько - Редактор
Дональд Трамп — как мировые лидеры поздравляют президента США
Новый президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder
Карина Приходько - Редактор

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп вторично выиграл президентские выборы США, набрав 270 голосов избирателей. По этому поводу его уже приветствуют мировые лидеры из разных стран.

Новини.LIVE собрали поздравления от известных политиков для Дональда Трампа.

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Новый Генсек НАТО Марк Рютте поздравил Трампа и подчеркнул, что лидерство снова будет играть ключевую роль в сохранении Альянса сильным.

"Ожидаю сотрудничества с ним для продвижения мира через силу НАТО", — добавил он.

Также приветствие поступило от премьер-министра Италии Джорджии Мелони, которая отметила, что Италия и США — "сестринские страны, объединенные общими ценностями и исторической дружбой".

А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал победу Дональда Трампа "самым большим возвращением в политической истории США".

Также одними из первых Трампа поздравили с победой на выборах президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Приветствую Вас, президент. Готов работать вместе, как мы делали это в течение четырех лет. С вашими и моими убеждениями. С уважением и амбициями. Ради большего мира и процветания", — написал французский лидер.

Поздравления также выразили: президент Сальвадора Найиб Букеле, президент Грузии Саломе Зурабишвили, президент Сербии Александр Вучич, канцлер Австрии Карл Негаммер и другие.

Напомним, 6 ноября Дональд Трамп сам объявил свою победу на президентских выборах США.

Республиканца поздравил Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Кроме того, на победу Трампа отреагировали в России. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что не знает, будет ли его приветствовать российский диктатор Владимир Путин.

Дональд Трамп президент США выборы в США 2024 мир голосование

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