Мужчина отказался от службы по болезни мамы — какое решение суда

Получил повестку и отказался из-за больной мамы — что решил суд
Мужчина, который был годным к военной службе, отказался от призыва из-за необходимости ухаживать за больной матерью. Суд признал военнообязанного виновным и назначил наказание.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В приговоре Петриковского районного суда Днепропетровской области говорится о том, что 13 августа 2024 года обвиняемый прошел ВВК, по результатам которой был признан годным к службе. Однако, когда мужчине дали повестку, без уважительных причин он отказался от призыва в армию.
На суде мужчина свою вину признал и раскаялся в содеянном. Он пояснил, что мотивом отказа от призыва является не сам факт нежелания прохождения службы, а то, что на его иждивении находится пожилая мама, которая нуждается в уходе. Других родственников, которые могли бы заботиться о женщине нет.
Отмечается, что сейчас она проходит медицинское обследование для установления ее состояния и лечения, однако предварительно врачами установлено подозрение тяжелого состояния здоровья в связи с анорексией.
В связи с указанным обвиняемый просил суд не назначать наказание, связанное с лишением свободы.
Решение суда
Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным назначив ему наказание в виде трех лет лишения свободы.
Однако его освободили от отбывания наказания с испытательным сроком в один год.
Напомним, в Ровенской области мужчина не прибыл в ТЦК на отправку в армию. Военнообязанный объяснил, что не имел средств, чтобы добраться до военкомата.
Ранее мы писали о том, что в Черниговской области мужчина показал работникам полиции фальшивое временное удостоверение военнообязанного. Суд наказал дельца.
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