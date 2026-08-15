"Отряды Буданова" атаковали топливные цистерны на железной дороге в РФ

Атакованные цистерны с газом. Фото: кадр из видео

Александр Шорохов Редактор

Добровольческое подразделение "Отряды Буданова" провело очередную диверсионную операцию на территории РФ. На этот раз под удар "будановцев" попали железнодорожные цистерны с газом и бензином в Оренбургской области РФ.

Как сообщает источник в "Отрядах Буданова", в ночь на 15 августа в Орске Оренбургской области РФ дистанционным подрывом была уничтожена цистерна с газом непосредственно на железнодорожных путях.

В ту же ночь бойцы подразделения аналогичным образом сожгли цистерну с бензином в городе Гай той же области. Источник также предоставил видеоподтверждение успешного проведения диверсий на вражеской территории.

Уничтоженные цистерны с бензином. Фото: скриншот

Напомним, добровольческое подразделение "Отряды Буданова" в последнее время стало известно благодаря ряду дерзких спецопераций на территории России и временно оккупированных территориях Украины.

Так, только в течение июля этого года подразделение ликвидировало причастного к пыткам гражданских лиц военного преступника с позывным "Бэтмен".

В Самаре "Отряды Буданова" ликвидировали российского военного инженера Андрея Тисарева, причастного к производству двигателей для стратегической авиации РФ. Позже будановцы атаковали пилотов российского дронного подразделения "Рубикон" в Днепрорудном.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, глава Офиса Президента Кирилл Буданов выразил уверенность в том, что Российская Федерация понесет ответственность за каждое свое преступление против Украины.

Также мы писали, что сложившаяся в настоящее время ситуация на войне свидетельствует о том, что у России уже нет реальных стратегических перспектив для достижения поставленных целей. Кирилл Буданов заявил, что российское руководство сейчас ошибочно рассчитывает на возможность победы военным путем, но этого не произойдет.