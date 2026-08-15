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Главная Новости дня "Отряды Буданова" атаковали топливные цистерны на железной дороге в РФ

"Отряды Буданова" атаковали топливные цистерны на железной дороге в РФ

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2026 18:36
"Отряды Буданова" атаковали топливные цистерны на железной дороге в РФ
Атакованные цистерны с газом. Фото: кадр из видео

Добровольческое подразделение "Отряды Буданова" провело очередную диверсионную операцию на территории РФ. На этот раз под удар "будановцев" попали железнодорожные цистерны с газом и бензином в Оренбургской области РФ.

Как сообщает источник в "Отрядах Буданова", в ночь на 15 августа в Орске Оренбургской области РФ дистанционным подрывом была уничтожена цистерна с газом непосредственно на железнодорожных путях.

В ту же ночь бойцы подразделения аналогичным образом сожгли цистерну с бензином в городе Гай той же области. Источник также предоставил видеоподтверждение успешного проведения диверсий на вражеской территории.

'Отряды Буданова' атаковали топливные цистерны на железной дороге в РФ - фото 1
Уничтоженные цистерны с бензином. Фото: скриншот

Напомним, добровольческое подразделение "Отряды Буданова" в последнее время стало известно благодаря ряду дерзких спецопераций на территории России и временно оккупированных территориях Украины.

Так, только в течение июля этого года подразделение ликвидировало причастного к пыткам гражданских лиц военного преступника с позывным "Бэтмен".

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В Самаре "Отряды Буданова" ликвидировали российского военного инженера Андрея Тисарева, причастного к производству двигателей для стратегической авиации РФ. Позже будановцы атаковали пилотов российского дронного подразделения "Рубикон" в Днепрорудном.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, глава Офиса Президента Кирилл Буданов выразил уверенность в том, что Российская Федерация понесет ответственность за каждое свое преступление против Украины.

Также мы писали, что сложившаяся в настоящее время ситуация на войне свидетельствует о том, что у России уже нет реальных стратегических перспектив для достижения поставленных целей. Кирилл Буданов заявил, что российское руководство сейчас ошибочно рассчитывает на возможность победы военным путем, но этого не произойдет.

спецоперация диверсия Кирилл Буданов
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов

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