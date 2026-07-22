От командира взвода до начальника Генштаба: кто такой Игорь Скибюк

Игорь Скибюк. Фото: Новинарня

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Генерал-майор Игорь Скибюк стал новым начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Он имеет более 30 лет военной службы, значительную часть карьеры провел в Десантно-штурмовых войсках и является Героем Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Что известно о новом главе Генштаба

Игорь Скибюк служит в Вооруженных силах Украины с 1994 года. После окончания Одесского института Сухопутных войск в 1998 году он начал службу в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, где прошел путь от командира аэромобильного взвода до командира бригады.

Также генерал выполнял миротворческую миссию в Косово в 2001–2002 годах, а впоследствии окончил Национальный университет обороны Украины. Во время российско-украинской войны Игорь Скибюк участвовал в боях за Иловайск и Дебальцево. В 2014 году он получил ранение, однако после лечения вернулся к службе.

После начала полномасштабного вторжения России его подразделение присоединилось к обороне Киева, а впоследствии выполняло боевые задачи на юге Украины. В 2022 году Игорь Скибюк командовал 80-й отдельной десантно-штурмовой бригадой, которая участвовала в Харьковском контрнаступлении.

Подразделение совершило глубокий рейд в тыл российских войск и участвовало в освобождении Изюма. Именно за успешное руководство этой операцией генерал получил звание Героя Украины. После Харьковской операции он продолжил службу в Командовании десантно-штурмовых войск, а сейчас возглавил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский произвел кадровые изменения в военном руководстве государства. Одним из ключевых решений стало назначение генерал-майора Игоря Скибюка на должность нового начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, глава государства уволил Александра Сырского с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Его отставка произошла на фоне длительных дискуссий о кадровых изменениях в военном руководстве и общественного требования об обновлении командования.