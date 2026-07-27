Операции под обстрелами: киевские кардиохирурги спасают жизни детей и взрослых

Работа Центра кардиологии и кардиохирургии Министерства здравоохранения Украины. Фото: кадр из видео

Александр Шорохов Редактор

Киевский центр кардиологии и кардиохирургии Министерства здравоохранения Украины ни на один день не прекращал проведение сложных операций с момента начала полномасштабного вторжения. Помимо постоянной работы в Киеве, ведущие киевские врачи регулярно совершают опасные выезды непосредственно в прифронтовые регионы страны. Они спасают местное гражданское население, которое в настоящее время полностью лишилось доступа к надлежащей специализированной медицинской помощи из-за постоянных боевых действий.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сюжет собственного корреспондента Анастасии Жиденко о украинских медиках.

Инфаркты становятся все более ранними

27 июля Украина официально отмечает День медицинских работников, и это происходит на фоне ежедневных вызовов военного времени. Специалисты отмечают, что из-за постоянного стресса сердечные заболевания среди граждан становятся все более опасными.

"Сейчас мы наблюдаем тенденцию к помолодению инфарктов, особенно среди молодых парней. Поэтому, если вы чувствуете какой-либо дискомфорт в груди, жжение, обязательно обращайтесь к своему кардиологу или приходите к нам, мы всегда вам поможем", — подчеркнула важность профилактики врач-кардиолог Ольга Тур.

Спасение детей под обстрелами

Примером медицинского героизма последнего времени стало спасение двенадцатилетнего Дениса с сочетанной патологией сердца и опорно-двигательного аппарата.

Большая команда хирургов без перерыва провела за операционным столом полсуток под звуки российских обстрелов и сумела спасти жизнь ребенку.

Работа медиков в прифронтовых регионах

Также столичные специалисты стараются всеми силами поддерживать людей, которые находятся в зоне боевых действий под постоянными ударами оккупантов.

"У нас есть программа выездных консультаций, мы много ездили по Донбассу. То есть мы брали оборудование, брали наших специалистов, на несколько дней выезжали на Донбасс — это были Славянск, Краматорск, Покровск, Миргород, куда мы ездили. Для того чтобы помочь, так как там сейчас врачи остались одни, особенно детских врачей совсем мало. Мы обследовали там и детей, и взрослых, в том числе военнослужащих, чтобы предоставить им консультации", — рассказала Ольга Тур.

В настоящее время Центр кардиологии продолжает внедрять новые технологии лечения пациентов разного возраста.

Как ранее писали Новини.LIVE, ко дню медицинских работников президент Украины Владимир Зеленский поздравил их с профессиональным праздником. Глава государства отметил их ежедневный подвиг, когда во время войны они ежедневно спасают жизнь как военных, так и гражданских.

Также мы сообщали, что лучшие медики получили государственные награды от президента. Владимир Зеленский пообещал, что государство и дальше будет работать над улучшением условий труда медицинских работников