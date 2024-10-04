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Оператор Reuters вышел из комы после удара россиян по гостинице в Краматорске

4 октября 2024 00:26
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Оператор Reuters Иван Любыш-Кирдей вышел из комы после российского обстрела в Краматорске
Оператор информационного агентства Reuters Иван Любыш-Кирдей. Фото: Мария Семенченко
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Оператор информационного агентства Reuters Иван Любыш-Кирдей вышел из комы и стал говорить. Он был ранен во время обстрела отеля в Краматорске 25 августа.

Об этом сообщила супруга Ивана Любыш-Кирдея, журналистка Мария Семенченко в четверг, 3 октября.

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Оператор Reuters вышел из комы

Оператор Reuters, который во время российского удара находился в гостинице в Краматорской, вышел из комы и заговорил.

"Первое, что он сказал врачам, которые как раз были у него, это некоторые советы, что именно нужно делать с нашими соседями, сами знаете кого. Ну, потому что украинцы именно такими словами и выходят из комы", — написала женщина. 

Словом Семенченко, Иван сейчас не помнит подделать то, что произошло в день обстрела, когда российская ракета попала в отель, где он находился во время командировки. Однако он начал называть приятные моменты своей жизни, такие, как слова любимых песен.

"Конечно, он не помнит, что с ним произошло и не до конца осознает во всей ситуации: то он здесь с нами, то где-то в своих воспоминаниях", — отметила жена оператора.

Она добавила, что это только начало реабилитации, однако ее муж отвечает на несложные вопросы и многое помнит.

"Ему трудно говорить, у него сломана челюсть плюс лекарства, и так же трудно получить зрительный контакт, поэтому он говорит с закрытыми глазами", — отметил Семенченко.

Впереди у Ивана еще несколько операций и долгий период реабилитации, но семья полна оптимизма. Мария отметила, что Иван, несмотря на трудности, не теряет чувство юмора, пытается шутить и проявляет любовь ко всем, кто его окружает.

"Он еще тяжелый, впереди у него несколько операций и долгая реабилитация, но он говорит. И теперь, когда говоришь ему, что любишь, то слышишь в ответ его голос, а не пиканье монитора ИВЛ", — подчеркнула Мария. 

Оператор Reuters вышел из комы после удара россиян по гостинице в Краматорске - фото 1
Публикация Семенченко. Фото: скриншот
Иван Любыш-Кирдей
Сообщение Семенченко. Фото: скриншот

Напомним, в течение августа Россия совершила 17 преступлений против медиа в Украине. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения подобных преступлений было 637.

Ранее мы писали о том, что с начала полномасштабной войны Россия убила около сотни украинских журналистов и медийщиков. Часть из них погибла при исполнении профессиональных обязанностей, но большинство — находясь в рядах ВСУ. 

журналисты медики Краматорск война в Украине реабилитация ракетный удар

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