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Оккупанты усиливают давление на сотрудников ЗАЭС — требования России

17 декабря 2023 12:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Оккупанты усиливают давление на сотрудников ЗАЭС — требования России
Запорожская атомная электростанция. Фото: Энергоатом
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские захватчики усиливают давление на украинских сотрудников Запорожской атомной электростанции. Это делается  целью получения украинскими энергетиками паспорта РФ и подписания контракта с Росатомом.

Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.

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В сообщении говорится, что оккупанты настаивают на том, чтобы работники станции получили российские паспорта и заключили договоры с компанией "Росатом".

Разведывательное управление также утверждает, что сотни украинских работников Запорожской АЭС должны оформить российские документы и подписать контракты до 31 декабря 2023 года, как требуют оккупанты.

Психологическое давление на украинских энергетиков и доносы друг на друга

Для психологического давления российские захватчики выборочно блокируют доступ сотрудников к рабочим местам, отменяя их пропуска, сообщает Главное управление разведки.

"Также российские спецслужбы стремятся вызвать недоверие между сотрудниками, создавая анонимные Telegram-боты для доносов", — говорится в сообщении.

Недовольство среди россиян, которых завезли на ЗАЭС

Кроме того, среди российских работников, отправленных на Запорожскую АЭС, наблюдается возрастающее недовольство. Вместо запланированных двухмесячных командировок Москва требует от них оставаться на работе до полугода и дольше, так как в России сложно найти квалифицированных специалистов для замены.

ЗАЭС
Сообщение ГУР. Фото: скриншот

Напомним, что на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции российское руководство продолжает нарушать технические требования эксплуатации оборудования. Речь идет именно о втором, четвертом и шестом энергоблоках.

Кроме того, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал, что сейчас происходит на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. По его словам, ситуация стратегически не изменилась.

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